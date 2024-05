Misteriosas manchas en las profundidades de la Tierra podrían haber originado la tectónica de placas

Manchas del tamaño de un continente ubicadas debajo del Océano Pacífico y África, generadas por el enorme impacto de un objeto del tamaño de Marte conocido como Theia, que se estrelló contra la Tierra hace unos 4.500 millones de años, podrían haber iniciado el proceso de subducción que derivó en la actual tectónica de placas, aproximadamente 200 millones de años después del impacto.

Un nuevo estudio realizado por investigadores del Instituto Tecnológico de California (Caltech), en Estados Unidos, y publicado recientemente en la revista Geophysical Research Letters, sugiere que las consecuencias de un gran impacto que sufrió la Tierra durante su primera etapa de formación podrían ser la razón de la turbulencia del manto terrestre, como así también del movimiento de las placas tectónicas en su superficie.

Hace aproximadamente 4.500 millones de años, un cuerpo con las dimensiones de Marte, que se ha denominado Theia, colisionó contra la joven Tierra en un impacto de gran magnitud. Diferentes teorías indican que los fragmentos derivados de este choque habrían formado la Luna, pero al mismo tiempo las evidencias muestran que también habrían incidido con fuerza en el desarrollo de nuestro planeta.

Los restos de Theia cambiaron a la Tierra

Investigaciones anteriores postularon que los escombros expulsados por Theia “sembraron” la Tierra con elementos esenciales para la vida. Sin embargo, hasta el momento no existían precisiones sobre su posible papel en la creación de placas tectónicas, los trozos de corteza que se balancean sobre el manto de la Tierra y que constituyen un proceso clave, ya que se sabe que nuestro planeta es el único cuerpo del Sistema Solar con placas tectónicas activas.

De acuerdo a un artículo publicado en Science Alert, un estudio realizado en 2023 detectó evidencias de restos de Theia dentro de la Tierra, que coinciden con los que existirían en el interior de la Luna. Aunque estos escombros se habían hallado por primera vez en la década de 1980, en principio se pensó que las manchas eran antiguas placas tectónicas hundidas o un océano de magma en las profundidades de la Tierra.

El modelado muestra columnas que surgen de las manchas en las profundidades de la Tierra, creando placas tectónicas. / Créditos: Yuan et al., Geophysical Research Letters, 2024.

El inicio de la tectónica de placas

Ahora, tanto la investigación de 2023 como el nuevo estudio indican que las manchas del tamaño de un continente, ubicadas debajo del Océano Pacífico y África, son en realidad restos de Theia que sobrevivieron miles de millones de años en el interior de nuestro planeta. De acuerdo al modelado efectuado, los científicos de Caltech creen que estas manchas serían las responsables del inicio de la tectónica de placas.

Los investigadores postularon en su estudio que las manchas habrían generado columnas calientes de material que se extendían desde cerca del núcleo de la Tierra hasta la superficie, debilitando la litosfera y eventualmente iniciando el proceso denominado subducción, aproximadamente 200 millones de años después del impacto de Theia contra la Tierra. La subducción finalmente condujo a grietas en la superficie que hoy sirven como límites para las placas tectónicas, de acuerdo a un artículo publicado en Phys.org.

Referencia

A Giant Impact Origin for the First Subduction on Earth. Qian Yuan et al. Geophysical Research Letters (2024). DOI:https://doi.org/10.1029/2023GL106723