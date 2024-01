Un equipo de investigadores consideró las implicaciones de que los objetos interestelares (ISO) como Oumuamua sean protagonistas de la panspermia, la teoría que sostiene que las "semillas" de la vida existen en todo el Universo y son distribuidas por asteroides, cometas y otros objetos celestes. Los resultados son sorprendentes: indican que la panspermia es un mecanismo potencialmente viable de “siembra” de vida para un porcentaje importante de mundos del tamaño de la Tierra, ubicados en la zona habitable de su estrella dentro de nuestra galaxia.

Si los objetos interestelares (ISO) como Oumuamua, una extraña estructura alargada identificada en 2017, han estado viniendo a la Tierra durante miles de millones de años: ¿podrían haber traído los ingredientes para la vida? Esa es la pregunta principal que se ha hecho un grupo de científicos de la Universidad George Mason (GMU), en Estados Unidos. Sus conclusiones se vuelcan en un nuevo estudio, publicado recientemente en ArXiv.

Sembrando las semillas de la vida

De acuerdo a un artículo publicado en Universe Today, la detección de Oumuamua en 2017 y del cometa interestelar 2I/Borisov en 2018 indicaron que los ISO ingresan en forma regular a nuestro Sistema Solar, mientras que antes se pensaba que su llegada era una situación especial o esporádica. Incluso, diferentes investigaciones posteriores han revelado que en determinadas ocasiones algunos de estos objetos interestelares arriban a la Tierra e impactan contra la superficie de nuestro planeta, en forma de meteoritos.

A partir de este nuevo dato sobre el “contacto” de la Tierra con los objetos interestelares, los científicos se preguntaron si los ISO no podrían ser en realidad los responsables de la panspermia, una teoría que sugiere que los elementos principales para el desarrollo de la vida se encuentran dispersos por todo el cosmos, y que por lo tanto pueden estar presentes en asteroides, cometas u otros cuerpos similares.

El ejercicio teórico de los investigadores estadounidenses arrojó interesantes resultados: según los especialistas, los ISO podrían potencialmente “sembrar” la vida en cientos de miles (o posiblemente incluso miles de millones) de planetas similares a la Tierra en toda la Vía Láctea. Lógicamente, debe tratarse de planetas ubicados en la zona habitable de su estrella, a una distancia justa para permitir las condiciones atmosféricas y climáticas necesarias para que la vida prospere.

Oumuamua, la panspermia y la vida en la Vía Láctea

“Oumuamua sirve como un nuevo punto de datos para los modelos de panspermia, ya que podemos usar sus propiedades físicas para modelar las características de los objetos en el espacio interestelar. Estos modelos nos permiten estimar la densidad de flujo y el flujo de masa de objetos en el medio interestelar y, con estos modelos, podemos aproximarnos al número total de objetos que impactaron la Tierra durante 800 millones de años, que es el período de tiempo hipotético entre la formación de la Tierra y la evidencia más temprana de vida en el planeta”, indicó a Universe Today el científico David Cao, líder de la investigación.

A partir de estos modelos, Cao y sus colegas obtuvieron un resultado final de unos 105 planetas habitables que podrían albergar vida en nuestra galaxia, siempre dentro del período estudiado de 800 millones de años. Sin embargo, como potencialmente todos los planetas rocosos con condiciones similares a la Tierra y ubicados en la zona habitable de su estrella pueden o pudieron albergar vida en cualquier momento de la historia cósmica, y que además existe una enorme cantidad de planetas flotantes libres o rebeldes, ese número podría multiplicarse claramente si tomamos en cuenta la edad del Universo.

“A pesar de estos resultados, debemos aclarar que no incorporamos ni conocemos todos los factores que pueden afectar la plausibilidad de la panspermia. Creo que nuestros hallazgos abren nuevas líneas de investigación para el desarrollo de futuros estudios sobre la panspermia, actualizando nuestros modelos o incorporando factores adicionales”, concluyó Cao.

Referencia

The Implications of 'Oumuamua on Panspermia. David Cao, Peter Plavchan and Michael Summers. ArXiv (2024). DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.02390