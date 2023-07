Un turista alemán de 38 años de edad ha tenido que ser ingresado este sábado por la tarde en el hospital de Son Espases, como consecuencia de una importante lesión medular que sufrió al saltar de un pantalán de madera, ubicado en la platja de Muro.

El incidente, según informaron fuentes municipales, ocurrió alrededor de las dos de este sábado. El turista se encontraba acompañado de su hijo de ocho años de edad. Padre e hijo saltaban al agua desde lo alto del pantalán, que se sitúa a una altura aproximada de unos dos metros. Uno se lanzó detrás del otro. Mientras que el menor no tuvo ningún problema al saltar, el padre corrió peor suerte. De pronto unos bañistas, que también estaban jugando a lanzarse desde el pantalán, se dieron cuenta que el turista germano no se podía mover. De inmediato acudieron en su ayuda para que no se ahogara y al mismo tiempo se avisó al socorrista para que acudiera en ayuda del herido. Al turista, que presentaba una lesión medular que le impedía moverse, se le colocó una lámina debajo de su cuerpo para que flotara. Inmediatamente se movilizaron otros efectivos del equipo de salvamento. Se desplazaron varios vehículos y se puso a disposición del herido todo el material con el que se cuenta para tratar este tipo de accidentes. Lo prioritario fue inmovilizar a la víctima para evitar que la lesión medular empeorara.

El bañista fue trasladado hasta la orilla. Allí se continuó atendiéndole. Al lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local de Muro y una ambulancia del 061, que se encargó de trasladar al herido al hospital de Son Espases.

Se da la circunstancia que en el pantalán hay una señal que prohíbe saltar desde esta plataforma. Debido a que muchos bañistas no hace caso a esta señala, el Ayuntamiento de Muro están estudiando medidas para evitar estas acciones imprudentes.

Cabe recordar que el pasado día 9 de julio ya se produjo un accidente de parecidas característica. Otro turista se lesionó de gravedad al saltar desde el mismo lugar.