Un joven resultó herido al ser atropellado por un patinete en la plaza Mayor de Palma. La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico y tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital Son Llàtzer, donde permaneció 24 horas en observación.

Los hechos ocurrieron sobre las seis de la tarde del pasado martes, cuando un joven caricaturista que trabaja en la plaza Mayor fue embestido por un patinete mientras se encontraba hablando con unos clientes. Como consecuencia del impacto, la víctima cayó al suelo de espaldas golpeándose en la cabeza. Varios testigos, entre ellos su pareja, alertaron de lo ocurrido a los servicios de emergencias y se desplazaron hasta el lugar efectivos sanitarios y patrullas de la Policía Local. «Me pegué un susto bastante grande. No perdió el conocimiento, ni se hizo sangre, pero lo tiró hacia atrás, lo arrastró un metro y temblaba mucho», explicó el miércoles a este diario la joven.

Los facultativos comprobaron que el afectado había sufrido un traumatismo craneoencefálico a consecuencia del golpe en la cabeza, por lo que decidieron trasladarlo en ambulancia al hospital Son Llàtzer. «Los médicos vieron que no tenía nada roto, pero prefirieron dejarle en observación porque fue un golpe muy fuerte. Estuvo toda la tarde mareado», cuenta su pareja. Debido al fuerte impacto, el afectado no podrá trabajar al menos durante dos días -con el perjuicio económico que ello supone dada su profesión y el importante número de turistas de estos días en la isla-. «Aunque ya estamos en casa, en el hospital nos han dicho que estemos atentos a los síntomas, por si le pasa algo, y aunque ya no tiene mareos, le duele mucho donde recibió el golpe y también la cadera», relata la también caricaturista.

Con auriculares y sin chaleco

La joven insiste en que ni ella ni su pareja tomarán represalias contra el autor del atropello, al parecer un menor, que «llevaba puestos los auriculares y no tenía chaleco reflectante», motivos por los que exigen, eso sí, «un mayor control de estos vehículos» por parte de la Policía Local de Palma.

«Podría haber sido mucho peor, imagina si hubiera sido una persona mayor. Por eso lo que queremos es que el Govern tome medidas para que la gente pueda ir segura por la calle, tanto los peatones, como los que van en patinete. Deben usarlo con cabeza para que así todos podamos circular», concluyó.