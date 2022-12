Los funcionarios del juzgado de guardia de Palma están acostumbrados a vivir situaciones raras, aunque lo del pasado sábado es difícil de superar. Una mujer se presenta en las dependencias judiciales para denunciar que sufre violencia de género. El caso es que la denunciante lleva unas orejas postizas puntiagudas, un llamativo gorro y unas zapatillas con la punta retorcida. Cuando los funcionarios se disponen a tomarle declaración le piden por favor que se quite el disfraz, a lo que ella se niega. No es ningún disfraz, dice. Ella es realmente un elfo. El personaje navideño prosigue con su denuncia, en la que indica que el agresor es un deportista profesional mallorquín, para el que solicita una orden de alejamiento. Los funcionarios dieron curso a la denuncia, pero el relato que hizo de los hechos resultaba bastante inverosímil, por lo que finalmente no se dictó la orden de alejamiento, al considerar que no se encontraba en una situación de riesgo.

