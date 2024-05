¿Qué fue de Virginia, la ganadora de 'Operación Triunfo' 2008?

Originaria de Linares, Jaén, Virginia Maestro fue conocida en España por hacerse como la mejor voz en 'Operación Triunfo 2008'. La cantante andaluza se formó en Magisterio con especialización en música. Su pasión por el arte la llevó a participar en la sexta edición del concurso musical.

En el programa, Virginia se destacó entre sus compañeros gracias a su estilo único y un timbre vocal que cautivó al público. A pesar de las nominaciones del jurado, la audiencia la respaldó constantemente, salvándola en cada ocasión.

La cantante realizó una entrevista hace apenas 7 meses en 'Querido Hater' en la que explicaba cómo cambió su vida tras el paso por la Academia musical más famosa de la televisión y además explicó cómo se sintió durante casi tres meses.

"Lo pasé fatal. En un sitio donde estabas encerrado lo peor era inaguantable y lo mejor era perfecto, aunque nada era así." Virginia — cantante

El mensaje de Virginia sobre la salud mental

"A mí lo del programa de cocinar me recuerda algo, pero no consigo acertar a qué. Me pregunto si hoy en día también lo hubieran dejado emitir. La humillación continuada deja cicatrices, y como he dicho en alguna ocasión, pedir disculpas es una sabia decisión. Y esto se aplica tanto para todos los cómplices que son testigos y no hacen nada al respecto, e incluso para los oportunistas que participan y hacen show gracias a esta circunstancia.

Los premios a la carrera de Virginia Maestro

Cabe destacar que la artista ha sido nominada y galardonada con varios premios. Nominada al Disco del Año por RTVE; y, en 2011, a la Artista revelación y Mejor Videoclip por Los 40 principales. De la misma manera, Virginia ha resultado ganadora en los Premios Shangay como Mejor Artista Nacional (2011), y Mejor Cantante Solista.

¿Qué hace en la actualidad?

En la actualidad, Virginia reside en Madrid, donde ha optado por apoyar a quienes se inician en el ámbito musical mediante la oferta de clases de canto. Además, su pasión por los viajes se complementa perfectamente con su carrera artística.