Accidente en las pistas de atletismo de Magaluf, Amanda: «La caída al vacío se me hizo eterna»

Amanda se encuentra postrada en la cama del hospital desde que el pasado 13 de febrero acudió a la pista de atletismo municipal de Magaluf para preparar las pruebas físicas de las oposiciones a Policía Nacional. La valla cedió a las espaldas de cuatro jóvenes y se precipitaron de una altura de casi tres metros. Ella, de 18 años, fue la peor parada. Fracturas en vértebras cervicales, dorsales y lumbares y coágulos de sangre intracraneales le obligan a permanecer completamente inmóvil.

«La caída al vacío se me hizo eterna. Quería llegar al suelo cuanto antes», recalcó ayer Amanda desde la habitación de Son Espases donde se encuentra ingresada. Apenas unos instantes antes, una compañera vislumbró el peligro. «Esto parece que se va a caer», auguró cuando una preparadora les instó a apoyar la espalda en las vallas para hacer unos ejercicios de sentadilla.

Dicho y hecho. La valla cedió a sus espaldas y las cuatro jóvenes aspirantes a ingresar en la Policía Nacional cayeron al vacío. Pese al fuerte golpe contra el suelo, Amanda no perdió en ningun momento la consciencia. De hecho adoptó medidas seguridad. «Me puse de lado en posición de defensa, pero me dolía mucho la cabeza y la espalda. No podía respirar», explica desde el centro sanitario. «Una compañera me insistía y me decía que no cerrara los ojos. Y le hice caso aunque me quería dormir», recalca.

Por el contrario dos de las jóvenes quedaron inconscientes después del violento golpe contra el suelo. «Una de ellas estaba convulsionando», explica Amanda. Estas en un principio fueron las que despertaron una mayor alarma entre el personal sanitario y fueron trasladadas a Son Espases. Mientras que esta joven y otra chica fueron conducidas a Son Llàtzer.

Tras ser examinada por los médicos de este hospital, la situación de Amanda era más grave de lo que apuntaba en un principio. Muy especialmente los hematomas intracraneales que le fueron detectados. Por esta razón fue conducida al hospital de referencia de Balears. «Me trajeron a Son Espases por si era necesario que me tuviera que operar un neurocirujano», precisa.

Este súbito accidente, y las múltiples fracturas que ha sufrido, han truncado abruptamente la previsión de esta joven aspirante a ingresar en la Policía Científica de la Policía Nacional. «Iba a empezar las prácticas para sacarme el carné de conducir. Ahora no sé cuándo podré hacerlo», indica. Su único alivio a corto plazo lo proporciona la llegada de un corsé este miércoles con el que espera que puede empezar a andar. «No he caminado desde hace una semana y me frustra un montón», abunda.

Humedad en la barandilla

No obstante una profunda indignación por lo sucedido se ha instalado en los padres de la joven opositora a Policía Nacional. Más allá del grave accidente de su hija, a sus progenitores, José y Rocío, les solivianta que desde el Ayuntamiento de Calvià se dijera que todas las víctimas habían sido dadas de alta en el hospital.

El informe técnico dictaminó que una erosión por acumulación de humedad causó que la barandilla de la pista de atletismo cediera y las cuatro jóvenes cayeran desde tres metros. «Para nosotros es igual que si el accidente le hubiera ocurrido en casa que en una pista de atletismo municipal. Nadie nos ha ayudado», insiste el padre notoriamente contrariado.