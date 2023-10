¿Cuándo fue la última vez que reconociste el trabajo de alguien? ¿La tarea bien hecha de tu hijo o pareja? Seguramente si lo has hecho en alguna ocasión, te habrás encontrado con su reacción: enorme sonrisa, agradecimiento y felicidad interna al verse valorado, seguro que también te hizo sentir muy bien saber que pudiste hacer que se sintiera apreciado. Definitivamente deberíamos practicar más a menudo el reconocimiento ya que es una herramienta poderosa para motivar y fortalecer a las personas.

Con la llegada del último trimestre del año, se abre la temporada de galas de premios y reconocimientos, en la que tanto organizaciones como medios de comunicación se dedican a honrar a empresas, asociaciones y personas que destacan por su contribución en la mejora de nuestras islas. Y, por supuesto, nosotros no faltamos a ninguna, salvo causa de fuerza mayor. Esta semana, nuestra casa ha sido el escenario de la entrega de sus premios anuales, así que corre a leer la crónica que hay mucho de lo que enterarse.

PREMIS DIARIO DE MALLORCA

Los más de 350 invitados a la vigésimo segunda edición de los Premis Diario de Mallorca llegaron puntuales a la cita y, como en todo evento que se precie, los asistentes departieron relajadamente durante los momentos previos al inicio de la gala.

Representantes de instituciones, políticos y miembros de la sociedad civil pudieron disfrutar de una gran velada que además coincide con dos grandes celebraciones para esta nuestra casa: el 70 aniversario de Diario de Mallorca y el 30 aniversario del Club Diario de Mallorca, una doble celebración llena de emoción y recuerdos que se vieron plasmados en un vídeo donde pudimos ver las primeras portadas en blanco y negro, «páginas llenas de palabras y pocas imágenes», como dijo nuestra directora, Marisa Goñi, durante su discurso. Documentos gráficos tan diferentes de la actual era digital.

Los galardonados en esta edición de los Premis han sido: Mar Rus Calafell, en Ciencia e Investigación (durante su discurso nos recordó que «sin ciencia no hay progreso»). Miquel Garau, en Sostenibilidad, nos contó lo sencillo que es cuidar del medio ambiente. Me quedo con su frase: «Una persona que recoge basura es una persona que no va a ensuciar». Joana Marcús, premio a la Cultura, una autora de gran éxito entre los jóvenes, agradeció la confianza depositada con este premio en ella y en la gente de su generación. El Palma Futsal, premio al Deporte, nos recordaron que el deporte es «magia e ilusión». Catalina Serra, la presidenta de Patronat Obrer, premio a la Solidaridad, se mostró muy emocionada y lamentó «no tener algo más de tiempo para explicar a los presentes todas las acciones que realizan desde el Patronato». Gabriel Barceló fue el merecido ganador del premio a la trayectoria empresarial. Estaba realmente feliz al recibir su galardón y compartió con nosotros su alegría por el éxito de mantener una empresa familiar como Barceló Hoteles en perfecta armonía con la familia. Se mostró con orgullo al mencionar que la cuarta generación ya está involucrada en la empresa, dado que su nieta acaba de unirse al equipo. Por último, pero no por ello menos importante, este año se añadió el Premio Especial 70 Aniversario que fue otorgado a las futbolistas mallorquinas Mariona Caldentey, Cata Coll y Patri Guijarro, quienes no pudieron asistir, pero sí lo hicieron sus respectivas madres, que se mostraron orgullosas de lo conseguido por las deportistas y recalcaron el gran esfuerzo y trabajo de sus hijas.

Durante el animado cóctel, servido por Turquesa Catering, tuvimos la oportunidad de charlar un rato con el galardonado Miquel Garau. Fue una conversación relajada donde compartió detalles de su trayectoria profesional y hasta nos dio algunos consejitos para dejar de fumar. En resumen, la noche estuvo llena de emoción, agradecimiento y, sobre todo, el firme compromiso de todos los presentes de contribuir a hacer de Mallorca un lugar aún mejor. ¡Fue una gran velada!

SETANTA 7 ESPAI D’ART

Se dice que el número 77 es como un mensaje angelical que nos da una mano en nuestro viaje por la vida. Y hablando de nuevos comienzos, el Setanta 7 Espai d’Art en Campanet acaba de abrir sus puertas, creando un nuevo lugar para el arte en esta localidad.

Para iniciar esta travesía, eligieron a la artista Mar Ripoll, quien tiene una estrecha relación con Campanet, ya que vivió aquí durante bastante tiempo. En la fiesta de inauguración, se dejaron ver coleccionistas, galeristas y amigos que dieron una cálida bienvenida a este espacio. ¡Así que, si estás por la zona, no dudes en echarle un vistazo a la exposición antes del 24 de octubre!

REUNIÓN CEO

Treinta destacados CEO de empresas españolas se reunieron en nuestra hermosa isla, invitados por la presidenta de Agromallorca, Isabel Vicens. Este evento reunió a líderes de empresas de nuestro país con el propósito de fomentar el diálogo sobre el futuro empresarial.

Además, se organizaron interesantes visitas turísticas, en las cuales la señora Vicens ejerció de anfitriona. Los distinguidos invitados tuvieron la oportunidad de explorar varios lugares de la isla, desde las impresionantes instalaciones de Agromallorca hasta los encantadores Jardines de Alfàbia, pasando por las históricas localidades de Valldemossa y Sóller, entre otros lugares. Durante estas experiencias, disfrutaron de la exquisita gastronomía local, así como de los deliciosos licores y vinos típicos de la isla.