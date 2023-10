Ha sido galardonada junto a Patri y Cata con el Premi Especial 70 anys Diario de Mallorca.

Estoy muy contenta y agradecida de que se reconozca nuestro trabajo. De que la gente se lo pase bien con nosotras. Siempre sentimos el respaldo de la gente de Mallorca. Es un placer y quiero dar las gracias también al equipo, porque sin los éxitos colectivos no estaríamos hoy aquí.

¿Soñó alguna vez con ser campeona del mundo?

La verdad es que era inimaginable. Ganar la Champions, el Mundial… En ningún momento estaba en mi cabeza porque nadie lo había hecho en el fútbol femenino español. Ha sido mejor de lo que podríamos haber soñado nunca.

Portocolom y Felanitx vibraron con el título. ¿Cómo fue el regreso a casa?

Fue brutal. Además hacía como nueve o diez años que por agosto, que son las fiestas de Felanitx, no había podido estar. Y justo vuelvo del Mundial, todo el mundo en la calle porque se están celebrando las fiestas… Fue súper especial. Cada vez que vuelvo siento que la gente nos valora y nos respeta. Es lo mejor que te puede pasar como futbolista.

Ha sido complicado tener que jugar partidos de tanto nivel y exigencia con todo lo que ha rodeado a la selección y que continúa. ¿Cómo encara esto una jugadora?

Han sido meses muy difíciles, con un estrés extra, con preocupaciones, dolores de cabeza y con muchas guerras que no deberían tocarnos a nosotras. Siempre lo decimos, somos jugadoras y lo que queremos es jugar. Al final nos vemos involucradas en batallas que hemos de luchar, ya que lo que estamos haciendo tiene mucho valor, pero al final te supone un desgaste mental y físico. No duermes igual, estás preocupada, no dejas de pensar, tienes reuniones… Desde septiembre del año pasado hemos pasado meses muy difíciles.

Y aún así ganaron el Mundial.

El fútbol es así de caprichoso. Cuando estábamos peor, y no teniendo el mejor equipo que podíamos tener, ganamos. No sé si es cosa del destino o por qué ha pasado esto. No tenemos que olvidar lo que hemos sufrido, que ha sido mucho y con mucha gente involucrada. Ganar siempre te hace reír, pero igual no pudimos reír todo lo que hubiésemos querido.

Han tenido críticas.

Siempre hay gente que nos critica, que hagas lo que hagas van en contra nuestra y hemos de aprender a convivir con ello. Pero también hay mucha gente que está de nuestro lado, que nos anima. Gente de otros clubes, de otras selecciones. Esto también te da fuerza y te demuestra que vale la pena por lo que estamos luchando.

Es una de las capitanas de la selección. ¿Siente mayor responsabilidad?

No, fue una cosa esporádica. Falta gente con muchos galones y personalidad en la selección. Era una manera de ayudar a Alexia e Irene, que habían pasado semanas difíciles. Falta gente que es capitana. Esperamos que vuelvan pronto y regrese la normalidad.

En casa siempre se respiró el amor por el Barcelona. ¿Fichar por el Barça fue un sueño?

Sí. Toda mi familia y yo hemos sido siempre muy culés. Venir aquí con 18 años fue una oportunidad muy grande, estoy muy agradecida a Xavi Llorenç, que es el que me trajo. Pero no me imaginaba que nueve años después todavía seguiría aquí. He visto pasar mucha gente y en el fútbol un día estás arriba y al siguiente abajo. Estar aquí tanto tiempo es algo especial y me hace ilusión tanto a mí como a la gente que me sigue.

¿Cómo recuerda sus inicios en el mundo del fútbol?

Como anécdota me acuerdo que cuando estaba en el Cide, en el partido de antes jugaba una niña muy buena en el Patronato. Y era Patri Guijarro. Tengo esa imagen de ella jugando a fútbol-7. Comencé en el Felanitx porque mi hermano jugaba y mi padre entrenaba y desde el principio, con mis amigos del pueblo, ganamos mucho, que eso también ayuda (se ríe). De ahí pasé al Cide y luego al Collerense en mi primera aventura en el fútbol femenino. Por aquel entonces no era nada profesional. Era más bien amateur, pero competíamos en Primera con las condiciones que podíamos. Gente que estudiaba, trabajaba… Cuando llegue al Barça no era profesional y vivir ese proceso de cambio hasta convertirnos en una referencia mundial fue algo muy especial.