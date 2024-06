Rajada de Javier Aguirre en México sobre su salida del Mallorca

Tres semanas después de que el Mallorcaanunció que no renovaba a Javier Aguirre, el serial sigue sumando capítulos.

El último, el del entrenador mexicano valorando duramente en su país las formas en la planta noble de Son Moix para gestionar el final de una relación de 26 meses entre ambas partes.

"A mí lo que me hubiera gustado es que me lo hubieran dicho a la cara. Empezó en el periódico un mes antes a salir nombres de futuros entrenadores del Mallorca. Eso no está bien", declaró Aguirre en Caliente TV sobre los rumores a los que él mismo llegó a hacer referencia en rueda de prensa.

Filtraciones

El técnico de 65 años lanzó otro dardo a la dirección deportiva, liderada por Pablo Ortells, en cuanto a la gestión de los tiempos y la falta de discreción.

"Cuando se filtra no es una información del periodista, sino que viene del club después de la final de la Copa del Rey. No hablé con nadie, sabía que el desenlace podía ser que no me renovaran y me centré en trabajar para salvar al equipo", subrayó.

Formas

"Yo lo puedo entender, fueron casi noventa partidos de liga y puedes entender que la gente se agota del discurso, se cansa del estilo de juego de Aguirre y queremos otro. No hay bronca, en el futbol la forma es fondo", advirtió Aguirre.

"En el futbol te vas quedando medio ‘obsoletón’, eres útil para ciertas cosas, pero para otras no", ironizó 'El Vasco' tras completar la tercera permanencia consecutiva del Mallorca en Primera División.