Pablo Ortells: "Aguirre no ha fallado en nada, se ha acabado un ciclo y hay que empezar otro"

Con un talante más relajado y sin la presencia de Javier Aguirreen la sala, Pablo Ortells atendió este jueves a los medios tras el acto de despedida del mexicano celebrado en Son Moix. A pesar de la variedad de las preguntas, el director deportivo del Mallorca no se salió del guion.

"No ha fallado en nada. Hemos disfrutado de él durante más de dos años conviviendo juntos. No buscaría fallos por su parte. Se ha acabado un ciclo y hay que empezar otro”, aclaró el máximo responsable de la parcela deportiva sobre los motivos por los cuales no se le ha ofrecido la renovación al técnico durante los últimos dos años.

Ortells, que en el acto de despedida abrió el turno de parlamentos, incidió en que el golpe de timón en el banquillo se había gestado "en los últimos días" a pesar de que DIARIO de MALLORCA ya informó semanas atrás de las intenciones del director de fútbol bermellón.

"Hicimos una valoración general y fue una decisión que no es fácil de tomar por todo lo que representa Javier Aguirre como técnico y persona. En los últimos días hemos decidido poner fin a esta etapa y empezar otra", aclaró.

Preguntado por cómo se sintió Aguirre tras conocer el miércoles que el Mallorca no contaba con él para la próxima temporada, Ortells mantuvo que la tésis que el entrenador sostenía en cada rueda de prensa al ser preguntado.

“Conocéis a Javier. Tanto él como nosotros siempre transmitimos que, hasta que no se salvara el Mallorca, no nos sentaríamos a hablar. Él es un profesional y la reunión fue cordial, positiva y buena”, manifestó.

Legado

“El mallorquinismo valora lo que ha conseguido Javier (Aguirre) aquí. Puede gustar más o menos el juego, al final todo el mallorquinismo está agradecido. De aquí unos años lo valoraremos desde otra perspectiva”, aseguró Ortells sobre la vigencia que el mexicano tendrá en la historia de la entidad.

“Esta es mi cuarta temporada y Aguirre deja una huella imborrable en el club a nivel de éxitos. Nos ayudó a salvarnos aceptando un reto que no era sencillo en ese momento. A partir de ahí, estamos estabilizando el club en la élite. La final de Copa podemos considerarla un éxito añadido”, profundizó.

Futuro

La era post Aguirre arrancará a partir del domingo después del partido contra el Getafe. Sobre le relevo en el banquillo, Ortells lanzó balones fuera. “No sé cuando anunciaremos el nuevo entrenador. No estoy pensando en eso. En los próximos días o semanas, cuando firmemos un nuevo entrenador, veréis si hay un cambio de filosofía”, argumentó a pesar de que este periódico informó sobre el compromiso de Jagoba Arrasate en priorizar la oferta del Mallorca.

“No sé si es arriesgado o no. Al ser una decisión difícil, siempre lo es. Tal vez también era arriesgado traer a Javier (Aguirre) y salió bien. Hemos quedado contentos y satisfechos. Ahora trataremos de hacer lo mejor para el club y dar un cambio. Trataremos de acertar”, desveló sobre la incertidumbre que puede generar un cambio de entrenador.

Vestuario

Ortells sorprendió admitiendo que la línea de pensamiento en la plantilla, en torno a la continuidad de Aguirre, no era muy diferente a la suya. "El vestuario es muy sano, está comprometido y mi sensación seguramente también la tienen ellos”, confesó.

“No pensemos en el mercado de fichajes porque no ha terminado la Liga. Hablaremos con todo el mundo porque siempre he manifestado que los acuerdos llegan porque todas las partes están contentas. Si hay algún caso que no, lo abordaremos”, concluyó sobre las declaraciones de Pablo Maffeo sobre la posibilidad de cambiar de aires a final de temporada.