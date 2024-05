Aguirre, emocionado en su despedida: "No me quiero romper, aguantaré como un bribón"

Tarde de emociones contenidas la vivida este jueves en la sala PreZero de Son Moix. La despedida de Javier Aguirre y su cuerpo técnico organizada por el Mallorca estuvo marcada por un ambiente frío.

Con el técnico mexicano sentado al centro, flanqueado por Alfonso Díaz y Pablo Ortells, empezaron los parlamentos bajo la cercana mirada de complicidad de su esposa Silvia y sus asistentes Toni Amor, con rostro muy serio, además del Pol Lorente.

"No es fácil venir a la hora de la siesta", espetó Aguirre para romper el hielo de un acto en el cual apenas se cruzaron la mirada el todavía entrenador, CEO de negocio y director de fútbol. "Ayer no lo pasamos tan bien y ahora sería mejor echarse una siesta", prosiguió el mexicano soltando otra de sus habituales bromas con doble mensaje.

RCD Mallorca

"Cuando me he ido de los clubes, lo hice sin hacer ruido. Ortells me llamó y hoy agradezco tus palabras. Uno se va y ya está", pronunció el técnico algo acelerado en referencia a los discursos de previos, por este orden, de Ortells y Díaz.

"Al final queda el trabajo, las amistades y siento el calor de la afición, el respeto de ustedes y el cariño de la prensa. La relación ha sido de respeto y comunicación frontal. No me quiero romper, aguantaré como un bribón. Gracias a Antonio Raíllo y Pablo Maffeo, amigos para siempre", y se cortó Aguirre al hacer referencia a los dos único integrantes de la plantilla presentes en el acto.

Deja huella

Los máximos ejecutivos de la SAD bermellona coincidieron en los principales puntos de sus respectivos discursos. Díaz y Ortells resaltaron que Aguirre y su staff "han dejado huella en el mallorquinismo" y refrendaron su agradecimiento "por venir en un momento muy complicado, estabilizar el club en Primera y poder llegar a una final de Copa".

Por otro lado, el director deportivo puso en relieve el "orgullo de haber contactado con vosotros para venir con tanta ilusión en un momento tan complicado" y manifestó que espera que "dentro de 20 años quizás la gente os recuerde como otros técnicos que han dejado huella en el Mallorca".

Díaz incidió también en trasladar "el agradecimiento personal de Andy Kohlberg", ya que el presidente y máximo accionista estadounidense no estuvo presente en el acto y agregó que la figura de 'el Vasco' ha "ayudado mucho en estos años a tener más repercusión a nivel nacional e internacional".

Para cerrar el acto, Aguirre no aceptó preguntas de los medios y emplazó a la rueda de prensa previa al partido contra el Getafe que se llevará a cabo el sábado antes de viajar a Madrid.