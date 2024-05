Maffeo quiere salir del Real Mallorca

Ya lo intentó el año pasado, pero no pudo ser, y busca conseguirlo ahora. Pablo Maffeo quiere salir del RCD Mallorca y este martes, en una entrevista en el canal de ‘Jijantes’ en Twitch, ha vuelto a dejar claro que espera que esta sea su última temporada como bermellón. El defensor catalán, cuya relevancia este año en el equipo ha descendido por sus lesiones y por el enorme papel de Gio González, que ha conseguido que su ausencia se olvide, cree que su etapa en la isla ha llegado a su fin. «El club ya sabe lo que yo pienso y sé lo que piensan ellos. En julio cuando empiece todo el movimiento veremos qué pasa», ha comentado.

«Estoy muy bien en la isla, se vive genial. Pero nunca se sabe, a veces los ciclos se acaban. Es algo normal. Como se le acaba a los entrenadores o a los directores deportivos. Toca buscar lo mejor para el club y para mí», ha añadido. Más claro agua. Maffeo, que a no ser que juegue este domingo en Getafe difícilmente volverá a vestir la camiseta del Mallorca, cerrará así un ciclo de tres temporadas en el conjunto bermellón.

Llegó cedido del Stuttgart alemán en verano de 2021 y enseguida se hizo con un puesto como titular, siendo vital tanto para Luis García Plaza como para Javier Aguirre. Garra, entrega, kilómetros y goles le convirtieron en uno de los mejores laterales de la Liga, algo que le valió para ser convocado con Argentina.

Sin embargo, esta temporada y a causa de su maltrecha rodilla, Gio González le ha adelantado por la derecha, siendo indispensable en el once y logrando que su ausencia no se note. Con un valor de mercado de seis millones, el Mallorca tiene muy claro que no le dejará ir así como así y esperará una buena oferta –pagó por él cerca de tres millones y medio–.

El final de la historia de Maffeo es algo que no sorprende a nadie. El jugador, en varias ocasiones en los últimos tiempos, siempre ha dejado entrever que busca un paso más en su carrera. Además, su desgastada relación con la directiva ha ayudado a que esta decisión vaya tomando cuerpo, especialmente tras uno de los episodios en los que fue objeto de lamentables insultos tras su pique en el campo con Vinicius.

En noviembre de 2023, el futbolista publicó un tuit en el que agradeció irónicamente la ayuda del club ante lo que pasó. Un problema que la entidad gestionó en privado. Ahora, con el verano por delante y el cambio de ciclo que planea sobre el equipo con la marcha de Aguirre por Arrasate, Maffeo y Mallorca buscarán la mejor solución posible.