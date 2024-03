Koldo Aguirre, once jornadas sin ganar como entrenador del Mallorca

Koldo Aguirre (Sondika, 27/04/1939) aterrizó en el verano de 1983 en el Mallorca, que acababa de volver Primera División y que no había renovado al técnico francés Lucien Muller. La directiva de Miquel Contestí apostó fuerte en el mercado y se reforzó con jugadores de caché en Primera como Paco Martínez y Estella (Barça), Juani (Las Palmas), Verón (Racing) o el norirlandés Gerry Armstrong. Pero el fichaje estrella era el técnico.

Aguirre, Koldo, llegaba tras salvar del descenso al Valencia la temporada anterior en la última jornada. Y con el historial de haber sido toda una institución en el Athletic Club.

Como futbolista militó 12 años de rojiblanco (57-69), con 296 partidos disputados. Centrocampista, marcó 64 goles y ganó dos Copas (del Generalísimo). También fue siete veces internacional con España. Como entrenador dirigió tres temporadas a los ‘leones’, siendo subcampeón de Copa y de UEFA (entre 1976 y 1979).

Koldo Aguirre, en el Lluís Sitjar antes de un partido / Diario de Mallorca

Con Serra Ferrer de ayudante

Tras dirigir al Hércules –no pudo evitar el descenso en su tercer año– y salvar al Valencia en siete partidos, llegó a Mallorca. Con Llorenç Serra Ferrer de ayudante y el serbio Pedro Bozic –exjugador y entrenador del Son Amar de voleibol–, las expectativas eran altas. En la afición y en la directiva.

Pero la temporada no arrancó bien, dos empates y una derrota (1-4) con el Barça, y muchos futbolistas no acababan de encajar en su estilo. Fue destituido en la jornada 11, tras 7 derrotas y 4 empates, y Serra Ferrer le sustituyó un partido. Después llegó el francés Marcel Domingo, pero el equipo ya no levantó cabeza en una Liga 83-84 que dejó también para el recuerdo la caída del muro en el Lluís Sitjar y el descenso a Segunda.

