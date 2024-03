A punto de completar la ‘Operación Cartuja’

Quedan poco más de semanas para que llegue la tan deseada final de la Copa del Rey. Una cita que, pase lo que pase, será inolvidable para el mallorquinismo, que no sabe lo que es luchar por un título desde 2003. El RCD Mallorca, desde un primer momento, se propuso llevar a todos los aficionados posibles a La Cartuja. El objetivo, más de veinte mil, está cerca de cumplirse. Aún restan cerca de dos mil plazas de viaje por conseguir entre aviones y barcos, pero en el club están convencidos de que lo lograrán.

Con ya 17.000 entradas vendidas (el total para la afición es de unas 19.500, el resto se las guarda el club para compromisos), falta muy poco para que la ‘Operación Cartuja’, como ha sido apodada desde el inicio de la Copa del Rey por el club, llegue a su fin.

Ha sido un esfuerzo continuo y muy complicado de lograr. La insularidad ha sido un factor negativo que ha afectado a los posibles planes de viaje. Además, el hecho de que el partido ante el Athletic Club se dispute en Sevilla tampoco ha facilitado la tarea, al ser una ciudad que no cuenta con las mismas conexiones con la isla en comparación a Madrid, Barcelona o Valencia.

Conseguir más conexiones aéreas, vuelos chárter –que no tendrán descuento de residente tras la negativa del Gobierno central–, autobuses y barcos ha sido una tarea titánica que está cerca de recoger sus frutos. Y no solo por parte del Mallorca. Moviment Mallorquinista, con Sebastià Oliver a la cabeza, no ha dejado de buscar opciones económicas en forma de viajes más o menos cómodos con los que ir dando cabida a todos los aficionados bermellones que no quieren perderse la final. Unió de Penyes también ha aportado por su parte.

Entre todas las plazas ofertadas, de las que ya quedan pocas libres, todavía restan unas 2.000 por conseguir para llegar a la cifra marcada por el club. Es complicado por la operativa que supone, pero por delante restan dos semanas para lograr el objetivo en el que ya, pase lo que pase, va a ser la mayor movilización de la historia de la afición de l Mallorca, superando con creces las otras finales que ha disputado.

Alfonso Díaz, CEO de Negocio del Mallorca, junto con todo el grupo de trabajo representado por instituciones y empresas, comentará hoy en rueda de prensa la última hora de la situación de la ‘Operación Cartuja’, en relación a los desplazamientos y entradas previos a la final de Copa.

En cuanto a las entradas, este lunes día 25 a las 23:59 se termina el primer plazo para los abonados. A partir del martes, los socios podrán volver a adquirir una localidad para un acompañante. El objetivo no es otro que llenar de color bermellón La Cartuja.