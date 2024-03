Luis Enrique: «Veo al RCD Mallorca muy bien, sabe a lo que juega»

Luis Enrique no ve un claro favorito en la Copa del Rey. El actual entrenador del PSG y exseleccionador de España ha hablado en su canal de Twitch sobre el enfrentamiento en la final entre el RCD Mallorca y el Athletic Club.«Todos pensaban que iba a llegar la Real Sociedad y no el Mallorca y mira lo que ha pasado. Al Mallorca lo veo muy bien. Es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, con un gran entrenador muy divertido», ha destacado.

Sobre Javier Aguirre, ha aplaudido la influencia que tuvo en la mejora del juego defensivo de Kang In Lee.«Kang In Lee me habla maravillas de él. Creo que ha mejorado mucho gracias a Aguirre. Es un entrenador que le ha enseñado que atacar está muy bien, pero que hay que tener intensidad defensiva. Kang lo ha interiorizado y otros entrenadores nos beneficiamos de eso», ha comentado el técnico asturiano, que ha aprovechado su regreso a Twitch este jueves por la noche para presentar en sociedad la Fundación Xana.

Por otro lado, ha apuntado que ve la final«abierta», aunque ha alabado al Athletic Club de Ernesto Valverde.«El Athletic me ha soprendido. Infinidad de jugadores jóvenes, Valverde es un entrenador como la copa de un pino. A menudo cuando los entrenadores pasamos por equipos grandes es muy fácil vilipendiar al muñeco que está allí y tratar de desvirtuar su trabajo. Valverde ha demostrado ha demostrado en diferentes fases de su carrera que es un gran entrenador y da gusto ver jugar al Athletic» , ha concluido el técnico asturiano, que tiene al mallorquín Rafel Pol como segundo en el PSG.