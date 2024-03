Xavi Hernández: "Hemos analizado mucho al Mallorca"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, comentó este jueves la dificultad del partido del viernes contra el RCD Mallorca, entrenador por un Javier Aguirre al que halagó. "Cuando hablas de Javier Aguirre te sale una sonrisa. Es simpático, agradable, cercano... Es una bellísima persona, se lo dije en el partido de ida. Es directo y noble, transmite mucho a sus futbolistas. Le tengo admiración. Es un mito del fútbol, de la Liga, y está demostrando que es un entrenador que tiene mucho nivel", destacó.

El técnico catalán ha reconocido que sin Pedri, ni un Frenkie de Jong, bajas para los próximos partidos, ni Gavi, que no jugará hasta la siguiente campaña, debe reinventar el sistema que tenía pensado. "El sistema se puede cambiar pero la idea de juego es difícil. El modelo de juego no cambiará, pero el sistema sí y podemos jugar con dos pivotes o cuatro centrocampistas; pero no el modelo. Pero de mi idea de centro del campo, con Pedri, Gavi y De Jong juntos (con Gündogan), no ha pasado y nos ha pesado mucho", reconoció.

Xavi abraza a un desconsolado Pedri, que sufrió una lesión muscular en San Mamés por la que debió ser sustituido. / EFE

Así que contra el RCD Mallorca se verá si Xavi modifica el dibujo o no. Eso sí, recela del rival. "Primero, felicitarle por una gran temporada, sobre todo en la Copa que están en la final. Aguirre trabaja muy bien sus equipos, les saca rendimiento", aseguró.

En concreto, le gusta del Mallorca de Aguirre su buen trabajo defensivo. "Están haciendo muy bien la línea de 5, son solidarios, rocosos, fuertes. Tienen muy claro a lo que juegan. Nos encontraremos a un rival defensivo, que aprovecha bien las contras y segundas pelotas. Vienen con una confianza muy grande pero jugamos en casa y esperamos hacer un buen partido y ganar 3 puntos", auguró.

"Preparamos muy bien el partido, hemos analizado mucho al Mallorca y hacen las cosas bien, será difícil, pero creo que podemos ganar. Lo hemos preparado bien. Luego se trata de hablar en el campo y eso ya es más difícil. En el campo siempre hay un rival que te complica la existencia y tienes que estar inspirado para ganar, como lo estuvimos ante el Getafe, que sería el partido ideal y el ejemplo para mañana", aseguró el técnico blaugrana.