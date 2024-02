Optimismo entre la afición del Real Mallorca en San Sebastián: "Vamos a ganar con un gol de Abdón Prats"

Los más de 500 aficionados del RCD Mallorca que se han desplazado a San Sebastián ven a los de Javier Aguirre en la final de la Copa del Rey. Concentrados en la plaza Constitución desde las 15 horas, con cervezas y vino por doquier, confían en que un gol de Abdón Prats les servirá para eliminar a la Real Sociedad esta noche en el Reale Arena.

Poco a poco, con una lluvia que ha ido menguando hasta desaparecer, se han ido acercando los seguidores bermellones a esta céntrica plaza situada en el casco antiguo de la ciudad. Tímidos al principio y con cara de sueño por el esfuerzo de llegar hasta aquí, no han tardado en lanzarse con los habituales cánticos o el himno del Mallorca. Han llegado mallorquinistas de todas partes, no solo de la isla, como Andrea Carreño, que reside en Menorca y que ayer se decidió a aventurarse en este viaje sola. "Algo me decía que tenía que venir, que hoy iban a pasar cosas. No me podía quedarme con la espina y arrepentirme de no venir aquí", comenta.

Los aficionados del Real Mallorca comienzan a invadir San Sebastián / Miguel Chacártegui

"Me parece precioso, es una experiencia inolvidable. Hemos coincidido con gente de la Real y hemos hecho amistades, eso es lo más bonito de este deporte", relata tras compartir mesa con aficionados txuri-urdin.

"Llevamos muchos sin disfrutar de la posibilidad de ir a una final, había que estar aquí", apunta Miki Mayor, que ha viajado a San Sebastián junto a algunos amigos. Joan Ripoll, en cambio, tuvo que improvisar sobre la marcha: "Tenía que venir con unos amigos, pero al final no podían. Ayer me llamó mi primo y me dijo si quería venir y lo cogimos todo de última hora".

Ganar en los noventa minutos es complicado, pero ven la posibilidad de clasificarse en los penaltis. "Lo ideal sería ganar en los penaltis siendo el gol decisivo de Abdón Prats", agrega Lluís Fernández.

Si en algo coinciden todos es que el delantero de Artà va a ser clave en el choque ante la Real Sociedad. "Soy optimista, está un 70%-30% a nuestro favor. Ganaremos 1-2 con goles de Abdón Prats y Muriqi", asegura Ripoll.

La noche será larga en San Sebastián si el Mallorca se clasifica para la final. "0-0 y pasamos en penaltis. No he pedido día libre mañana, soy mallorquinista y pesimista. El trabajo queda en un segundo plano, así que a la plaza de las Tortugas al llegar", añade Mayor.

El mallorquinismo, que está disfrutando las horas previas al partido, sueña con una nueva final de Copa del Rey.