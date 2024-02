Minuto 91: La Copa del Rey ha distraído al Mallorca de la Liga, y por muchos años más

Discutir que la Liga es lo más importante para el Mallorca es absurdo, pero todavía lo es más pensar que esta histórica eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey es un estorbo. Sin embargo, mejor ir por partes. La situación del equipo en la competición de la regularidad, ahora con solo tres puntos de ventaja respecto al descenso, es preocupante, sobre todo porque las sensaciones que desprende no invitan al optimismo, ni mucho menos. Ante el Athletic Club fue una caricatura y una jornada antes frente al Betis ofreció otra decepcionante versión. No obstante, no hay que engañarse, el problema no ha llegado este mes de enero.

El torneo del KO ha camuflado el bajonazo. El fútbol también es maravilloso porque es imprevisible. Y es difícil de entender que el mismo grupo de jugadores que encandiló ante el Girona en la ya inolvidable ronda de cuartos de final de la Copa sea el mismo que ha sido incapaz de ganar en la Liga desde diciembre. Vencer a los catalanes tras apear a domicilio al Burgos y Tenerife en la Copa ha servido de bálsamo. En caso contrario, es evidente que las alarmas se hubieran encendido antes y Javier Aguirre hubiera vivido un poco peor en las ruedas de prensa. La mayoría de los jugadores de esta plantilla no se ha visto en una de estas en toda su carrera. Y claro que les ha distraído estas últimas semanas saber que están a dos partidos de luchar por un título. Saben que todo el mundo va a poner sus ojos en ellos. De hecho, si se hace una encuesta en el vestuario de Son Bibiloni todos preferirán jugar ante la Real que el domingo frente al Rayo. Esta eliminatoria es un bendito problema que ojalá se tuviera todas las campañas. Generaciones. Por supuesto que el encuentro del domingo ante los vallecanos es trascendente, no se puede dejar escapar de ninguna manera, pero lo cierto es que lo que sucederá este martes en Son Moix hay que disfrutarlo del primer al último minuto. El club solo ha vivido antes cuatro semifinales en sus casi 108 años de vida y la última fue hace quince años. O lo que es lo mismo, hay varias generaciones de mallorquinistas que no han visto jamás a su equipo luchar por meterse en la final de la Copa del Rey. El premio que sería tumbar a la Real Sociedad es gigantesco y por eso está obligado a intentarlo, debería sobrar recalcarlo. El destino. Lo que chirría es la relación que en las últimas horas han pronunciado algunos mallorquinistas en que para sumar tres puntos contra el Rayo haya que lanzar por la borda una oportunidad tan bonita. Nada garantiza que vaya a ser así, al igual que los que quedaron fuera de la Copa más pronto no han enderezado su rumbo en la Liga. Es obvio que el mayor patrimonio del Mallorca es estar en Primera División, pero ganar o perder ante la Real no variará el rumbo de su destino, aunque sí existe la posibilidad de que lo haga más bonito.