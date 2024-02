Pablo Maffeo ya cuenta las horas para regresar con el RCD Mallorca. El lateral catalán, que continúa recuperándose de la lesión que le obligó a pasar por el quirófano para realizarle una artroscopia y reparación en el menisco interno de la rodilla derecha el 15 de enero, espera volver más pronto que tarde a jugar. "Volveré antes de lo esperado, seguro, y cumpliré los objetivos de esta temporada", ha afirmado.

Según las previsiones, no se espera al defensor como mínimo hasta marzo. "Estoy animado. La verdad es que compañeros, cuerpo técnico y afición me han ayudado mucho, sobre todo los primeros días que son los más difíciles. Ahora que ya voy sin muletas y hago un poco más de vida normal, ya está. Es cuestión de tiempo", ha comentado en un vídeo publicado por el Mallorca.

La recuperación de 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗠𝗮𝗳𝗳𝗲𝗼. ⚒️❤️‍🔥 pic.twitter.com/nNYsndDcwL — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) 4 de febrero de 2024

Maffeo ha reconocido que forzó hasta el partido ante el Celta, pero que el dolor era demasiado. "Jugué hasta el partido ante el Celta infiltrado. Lo que pasa es que el dolor iba aumentando día a día. Prácticamente, no entrenaba, me dolía siempre. Por mí hubiese seguido jugando y por el míster también, pero creo que lo lógico y lo sensato era parar y operar", ha destacado.

El catalán ha reconocido que es difícil no estar con el grupo entrenando: "Lo llevo fatal. Hago dobles sesiones, pero al final no es lo mismo. Estar con tus compañeros, estar corriendo y haciendo lo que te gusta, que es jugar al fútbol. Se hace duro. Ellos me paran muchas veces, porque yo me pondría a correr ya. Más o menos vamos negociando. Ya les he sacado una semana antes las muletas, estoy más contento".

El defensor de Sant Joan Despí ha admitido que le hubiese gustado jugar en el Mallorca-Girona de Copa del Rey por su pasado en el club catalán. "La afición del Mallorca me lo da todo y yo a ellos intento dárselo en el campo. Me hubiese encantado una final Mallorca-Girona y yo jugando. Lo pasé muy mal. Se hace duro verlo desde fuera porque la tensión es diferente", ha concluido.