El Betis va tenir més punteria

El Mallorca no va saber aprofitar la bona inèrcia de la Copa i acabà per cedir els tres punts. El Betis va rematar dues vegades entre el tres pals i va fer un gol. Prats va enviar una pilota al travesser i una clara a fora i es va quedar en blanc. El futbol és qüestió de punteria i el Betis, que és tècnicament superior, va controlar el marcador i les envestides dels mallorquinistes en el tram final. I el que són les coses; segurament en el partit on es va veure més implicat Sergi Darder, el Mallorca va perdre. El d’Artà va ser present en la majoria de jugades d’atac, però la seva aportació no va bastar perquè el seu equip sumés una victòria que hauria arrodonit una setmana interessant. A més a més, l’entrenador Javier Aguirre va mantenir tot el partit Sergi Darder a l’equip, esvaint els dubtes que hi ha sobre la possibilitat de que l’artanenc abandoni el club. En tot cas, encara falten dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges i tot pot passar.

Bajonazo del Mallorca ante el Betis El partit d’ahir contra el Betis hauria pogut acabar en empat i segurament ningú es queixaria, però el Mallorca no va tenir la suficient clarividència per crear el joc suficient i crear problemes a la porteria de Rui Silva. Durant la majoria de la segona part, el Betis va saber anestesiar el joc i donà poques opcions als mallorquinistes que només tingueren el recurs de cercar el cap de Muriqi. En aquest sentit, la reaparició del kosovar a Son Moix és una bona noticia, tot i que se’l veu fora de ritme de competició. Les derrotes mai són ben rebudes, sobretot si el partit que es presenta la pròxima jornada és a un dels camps més difícils de la categoria. Divendres que ve el Mallorca haurà de jugar a San Mamés davant un dels equips més en forma del campionat, l’Athlètic Club de Bilbao dels germans Williams i companya. Serà a les nou del vespre. Javier Aguirre: "La jugada de Samú era para que lo llamasen del VAR"