Javier Aguirre tiene claro que la buena dinámica de juego y resultados del equipo y la fiesta por la reinauguración de Son Moix debe tener continuidad ante el Celta este sábado (16:15 horas/Movistar LaLiga). «Es que todo se irá al garete haciendo un mal partido», ha explicado el técnico del Mallorca ante los periodistas en Son Bibiloni.

El preparador ha dejado claro que solo piensan en lo que vaya a suceder durante los noventa minutos y espera ofrecer un regalo a los aficionados. «Estamos centrados en el Celta», ha señalado antes de ir más allá en su reflexión: «Venimos bien los dos equipos y por eso creo que será complicado para nosotros. En cuanto al ambiente hay que disfrutarlo y espero que la afición llene el estadio, pero nosotros debemos estar a la altura de las circunstancias, y si ganamos, aún mejor. Debemos tener equilibrio emocional».

El mexicano ha elogiado a los gallegos y a su entrenador. «Llevamos dinámicas parecidas. Rafa Benítez después de muchos años fuera llegó a LaLiga encontrándose un gran proyecto y está encontrando la manera de hacer jugar mejor a su equipo. Cada día lo hacen mejor, espero un partido muy distinto al de Balaídos. En esa fecha aún no dábamos con la tecla, pero escuchándole creo que estamos en el mismo canal, hemos mejorado los dos equipos, así lo indican los resultados. Jugando en casa deberemos buscar la victoria desde el primer minuto», ha destacado convencido.

Aguirre considera que sus pupilos han dado un paso hacia adelante en su rendimiento y ha resaltado a Antonio, Darder, Larin y Abdón. «Hay un punto extra de confianza desde la derrota del Metropolitano, la Copa no nos ha venido mal y el colofón fue el Real Madrid, en ambos partidos en Madrid perdimos por 1-0 dando muy buena imagen y jugando bien, pero no podemos relajarnos y debemos salir con tensión. Por eso digo que ahora estamos ante un partido de tres puntos muy importante y la verdad es que veo al equipo tan bien que lamento no poder jugar con catorce jugadores», ha argumentado.

El ‘Vasco’ no ha querido aclarar si Maffeo será operado la próxima semana en el menisco de la rodilla derecha. «No lo puedo confirmar. Irá convocado contra el Celta y jugará, luego ya veremos la semana que viene», ha subrayado tajante. Además, se ha felicitado por la evolución de la lesión de Muriqi, que esta semana ya se ejercita con balón. «Se enfadó conmigo por decir que no estaría en el mes de enero, pero reitero que no estará. Está haciendo más cosas, igual que Valjent y Costa. Todos ellos van dentro de los plazos recuperados», ha dicho.

Elogios a los canteranos

Aguirre, que tampoco podrá contar con el sancionado Nastasic, también ha alabado a los canteranos David López y Marcos Fernández por su actuación en la Copa de Rey. «Lo hicieron muy bien», ha subrayado. «Cualquiera de los jugadores que incluiré en la lista de convocados puede salir de inicio. Todos están haciendo un gran trabajo, con sus cositas buenas y malas, aunque nadie es imprescindible, salvo el escudo. Los demás estamos de paso», ha finalizado.