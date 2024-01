Javier Aguirre cree que el RCD Mallorca debería tener 3 o 4 puntos más tras acabar la primera vuelta. El técnico bermellón, en la previa del duelo de mañana ante el Burgos de Copa del Rey, ha destacado que el juego del equipo le ha gustado en esta primera mitad del curso. "Estamos con un saldo en contra de 3 o 4 puntos. En juego no, quitando uno o dos partidos, en el resto estuvimos a la altura de las circunstancias. Perder a domicilio contra los equipos de la parte alta es casi normal. De local hemos perdido solo uno. Las derrotas han sido contra los de arriba, quitando el Granada. Y ha habido muchos empates que pudieron ser victorias, como el día del Rayo, el Barça… No es un lamento", ha comentado.

El técnico mexicano ha vuelto a insistir en la importancia de las áreas y en lo que les ha lastrado toda la campaña: "Siempre hablamos de las áreas. No hemos defendido como lo hacíamos el año pasado. También nos ha faltado concretar las ocasiones que generamos, durante la temporada hemos tenido 7-8 ocasiones muy claras. Con el Madrid me gustó el equipo, no el resultado. Las derrotas te lastiman, hay que corregir cosas que no hicimos bien y mirar para adelante".

Aguirre, ya hablando del partido de Copa, espera un encuentro complicado ante un Burgos que todavía no ha perdido en casa y que afrontará el encuentro con ilusión. "Son ingredientes para mis jugadores, para que entiendan la importancia del encuentro y hay que afrontarlo con la misma seriedad que el resto de la temporada. En la Copa llevamos dos rivales que la mejor manera de respetarles era siendo serios. Y esta no será la excepción. Los números del rival en su casa son muy buenos, están muy bien trabajados y dirigidos. Va a ser un partido complicado. Hay que tratar de pasar a la siguiente ronda", ha destacado.

"Jon ha hecho muy buen trabajo. En este colectivo nos tenemos que ayudar. Le agradezco sus palabras. Va a ser muy disputado, con dos equipos que corren y pelean mucho. Si se aprieta el calendario en caso de pasar tengo muchos jugadores", ha añadido.

El técnico del conjunto bermellón ha informado de las bajas de Jaume Costa, Morlanes y Luna para el choque. "Jaume tiene una pequeña lesión muscular de grado 1, a ver si llega al partido del Celta. Manu y Luna un proceso febril. Les digo que se abriguen, que intenten llevar mascarilla en lugares cerrados… Hay muchos virus ahora en estos tiempos. Hay que extremar precauciones. Imagina que un virus se me cuela en el vestuario y me elimina muchos jugadores", ha advertido.

Por otro lado, ha dejado claro que salvo sorpresa el club trabaja en buscarle una salida a Cufré. "Cufré pertenece al club, finalizó su cesión y estamos a la espera de que la dirección deportiva pueda contestar esa pregunta. No le incluyo en ningún escenario salvo que el club me diga que tengo que hacerlo. De momento solo está entrenando", ha concluido.