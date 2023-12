El Mallorca, més enfora del descens

Amb el fitxatge més car del club a la banqueta, el Mallorca sumà la tercera victòria a la lliga, segona consecutiva a Son Moix, i se situa a cinc punts de la zona de descens. Tot fa pensar que Sergi Darder no s’ha pres gaire bé la decisió de l’entrenador de deixar-lo fora de l’equip titular. El mallorquí, però, no ha respost, de moment, a les expectatives que va generar la incorporació a la plantilla, i la darrera actuació a Almeria tampoc no ha ajudat. Darder va entrar al camp molt avançat el partit i no va aportar el que s’espera d’ell; serenitat, control de la pilota i en definitiva l’experiència que dóna el fet de jugar molts anys al màxim nivell. En tot cas, el Mallorca necessita molt la presència de Sergi Darder i segur que, tard o d’hora, oferirà el rendiment esperat.

Las mil vidas de Dani Rodríguez Ahir, davant l’Osasuna el Mallorca no el va enyorar perquè el companys varen rendir al cent per cent en un partit vital per seguir la petita escalada cap a una millor estabilitat. El fet d’allunyar-se un poc més de la zona perillosa representa una injecció de moral. L’equip de Javier Aguirre va saber reaccionar al gol de l’Osasuna al minut set, aconseguint empatar a través de Nastasic i capgirar el marcador amb un bon gol de Dani Rodríguez i el definitiu d’Antonio Raíllo. A falta de Muriqi, bon son els centrals per fer gols de cap. A més a més, i llevat del gol de Raúl que instal·lava la por al cos, la defensa mallorquinista es va semblar un poc a la de la temporada passada i és ben clar que el capità ha recuperat la forma. També té mèrit el fet de no poder comptar amb Valjent, Mascarell, Lato i l’enyorat Muriqi. A aquestes baixes si podria afegir Jaume Costa que ahir va quedar esgotat, com la majoria de jugadors. Però tothom dóna per bo l’esforç de tot l’equip per arribar als devuit punts i encarar el pròxim compromís amb un poc més de calma. Serà dia tres al Bernabéu. Javier Aguirre: "Me quedo con la madurez que ha demostrado el equipo"