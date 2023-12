Tanto en la victoria como en la derrota, ni eufórico ni cabizbajo. Javier Aguirre entró en sala de prensa con su semblante habitual, aunque lógicamente satisfecho por la victoria. «Me hubiera gustado cerrar el partido con mayor tranquilidad, pero estoy contento. Estuvimos acertados de cara a gol. No sé si el equipo va de menos a más, pero desde la derrota en el Metropolitano hemos mejorado», dijo el técnico.

El entrenador mexicano remarcó que «siempre hay cosas que corregir, el final no me agradó porque estas idas y vueltas no me interesan. Pudimos dar una alegría a la afición y la victoria maquilla un poco lo que va de temporada. No hay manera de ganar un partido tranquilo. Nuestro comienzo ha sido bueno, pero nos marcaron en un error. Afortunadamente no perdimos el equilibrio emocional y empatamos, y desde el orden pudimos remontar. La victoria es merecida».

Aguirre tuvo claro qué aspecto le agradó más del partido. «Me quedo con la remontada, no habíamos hecho ninguna desde que estoy aquí. Daba la impresión que un gol nos condenaba, pero el equipo demostró madurez. Unas veces destaca Raíllo o Rajkovic, Maffeo, Abdón... Veníamos entrenando bien y eso me daba tranquilidad. Además nunca entramos en descenso. Hasta jugamos bien a ratos», señaló.

Del octavo para abajo es el único equipo que ha conseguido enlazar cinco jornadas sin perder. «Son muchos refuerzos y necesitábamos acoplarlos, y las lesiones nos han azotado, con Muriqi, Valjent, Lato, pero intentando cada semana poner a los mejores. La Liga está muy competida. Llevábamos mucho sin ganar, pero es que había otros equipos que tampoco lo hacían. Confiaba en el equipo y sabía que íbamos a dar un golpe sobre la mesa. La gente se va contenta a casa.

"¿Refuerzos en invierno? Soy bastante institucional, trabajo con lo que me dan""

En cuanto a posibles refuerzos de invierno, dijo: «Soy bastante institucional. Trabajo con lo que me dan. Yo sí digo me falta esto o me sobra esto, pero si no vienen o no se van no pasa nada», confesó el técnico.

Aguirre fue sincero cuando se le preguntó si la derrota del Celta el miércoles liberó a la plantilla al no entrar el equipo en descenso. "No tengo ni idea. Sabía que pasara lo que pasara no entrábamos en descenso. Pero lo importante es hacer tu trabajo", ha comentado. También se le ha preguntado por Dani Rodríguez, el gran protagonista del partido al marcar un gol y dar dos asistencias. Si, pese a sus 35 años, se merece la renovación. "Yo termino contrato y no me han ofrecido nada", respondió con su sorna habitual.

Por último, se le preguntó por la Superliga. "Es una buena pregunta porque estoy un poco a ciegas. Según entiendo, solo hay dos equipos hoy que la defienden. He leído que quieren hacer grupos y divisiones. Todo lo que sea para bien del fútbol y del futbolista bienvenido sea. Estamos en una incertidumbre y que sea para beneficio del fútbol y de los aficionados, que es el que paga", concluyó.