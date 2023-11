El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, se ha desmarcado del comunicado emitido por el club en protesta por la actuación del colegiado Ortiz Arias y, en concreto, en la acción que ha provocado la segunda tarjeta amarilla a Omar Mascarell en el minuto 45. "Tengo muy buena relación con el estamento arbitral, pero en mi caso nunca justificaré una derrota por el tema arbitral, no encontrarás ninguna declaración mía contra los árbitros. El club tiene el derecho como institución a hacer lo que quiera", ha dicho el técnico mallorquinista en la sala de prensa, minutos después de finalizar el partido contra el Betis.

"Respeto mucho a los árbitros, no tengo ningún derecho a pedirles nada. De la expulsión (de Mascarell) no hay solución, pienso que fue determinante en el devenir del juego. No sé si hubiéramos ganado con once porque el Betis es un buen equipo. Al final vi cosas interesantes, el equipo dio la cara con los inconvenientes de jugar en inferioridad", ha añadido. "El gol nos lo marcan muy pronto, pero el equipo compitió. La expulsión fue tan inesperada que nos sorprendió y ya jugamos a contracorriente en la segunda parte. Se puso muy cuesta arriba".

"Estoy enfadado con la derrota porque algo hice mal para encajar tan pronto un gol", ha proseguido el técnico en su análisis del partido. "Basamos nuestra idea en el orden, y con el marcador en contra nos ha costado. No juzgo la acción, pero con diez hombres es muy complicado. Es la quinta derrota en doce partidos, son muchas, pero hay que seguir remando. Tengo un buen equipo. No nos queda más que arrimar el hombro, cerrar la boca y seguir adelante".

"En el gol anulado a Muriqi el que mejor colocado está es el juez de línea y si no hubo corrección del VAR es porque acertó"

Sin abandonar el tema arbitral, Aguirre ha valorado así el gol anulado a Muriqi en el minuto 30 por fuera de juego. "El que mejor está colocado es el línea. Se pueden equivocar. Si no hubo corrección en el VAR es porque acertó. El partido iba igualado, pese a estar perdiendo. Yo no soy quién para juzgar, se lo dejo a ustedes. Lo hago por educación deportiva, nunca he escuchado a un árbitro hablar mal de mi trabajo. Es por ética profesional", ha dicho. "Defiendo al VAR, pero el gol anulado merece ser revisado. En la acción de Mascarell no vi la acción. Me explicaron que el VAR no entra en la segunda amarilla, tengo que aprenderme bien cuándo entra y cuándo no el VAR".

Respecto al parón en plena crisis provocado por el previsible aplazamiento del partido contra el Cádiz del próximo domingo por la disputa del Kosovo-Israel, dijo que prefiere que su equipo "juegue y gane. No entro en temas administrativos", en referencia a que la petición del aplazamiento ha sido del propio Mallorca.

Por último, sobre la delicada situación del equipo, con solo nueve puntos en doce jornadas, ha señalado: "Tengo mucha experiencia en esto, con doce partidos no pasa nada, esto son 38 jornadas. Llevo casi 60 partidos en el Mallorca y solo cuatro jornadas en descenso. ¿Qué preferimos, un ascenso de Segunda a Primera o una permanencia tranquila? Pelearemos hasta la última jornada. Vamos en el lugar 17, esperamos no caer en descenso y hay mucha tranquilidad en el vestuario y conocedores de lo que somos capaces. No nos acompañó la suerte una vez más, no pudimos mantener la puerta a cero, pero hemos mejorada muchas cosas".