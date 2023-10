El VAR a favor i en contra

Si hem de començar a parlar dels àrbitres i del VAR, mal símptoma. Però el futbol actual està sotmès a les decisions dels col·legiats, siguin en el terreny de joc o en una sala on tenen tots els aparells a la seva disposició, els quals la majoria dels casos ni els jugadors ni els entrenadors no entenen. El penal assenyalat en el temps de descompte, una prolongació de set minuts totalment excessiva, sembla una broma de mal gust. Sempre havíem sentit dir que no és el mateix que la pilota vagi al braç que el braç vagi a la pilota. En l’acció de Gio i Raúl de Tomás, primer hi ha un desplaçament del davanter i després, la pilota cau sobre el braç del defensa. Ha estat un “penalet” que Melero no assenyala, però que és cridat a l’ordre per després assenyalar el punt de penal. Abans, a la primera part, el VAR va donar per bo el gol de l’empat de Muriqi quan tothom pensava que estava en posició incorrecta. El que dèiem: el VAR (els àrbitres) a favor i en contra.

Aguirre: "Es una jugada difícil de calificar, cada uno tira siempre para casa" En definitiva, dos a dos amb un futbol molt irregular per part dels dos equips, però que el Mallorca tenia més o menys controlat. Al cap i a la fi, és possible que el resultat sigui el correcte, vist els mereixements d’un equip i l’altre. Així i tot, el partit ens deixa una jugada exquisida de Sergi Darder i que resol de manera espectacular Antoni Sánchez. Un gol que posava el Mallorca per davant gràcies a la bona feina sobretot de Samu Costa, que ha fet molts de quilòmetres. De tota manera, es fa impossible no comparar el Mallorca de Vallecas amb el que s’enfrontà al Barça, i és evident que el d’ahir hi surt perdent. Segurament Darder haurà fet el millor partit des que va arribar al club, però també és cert que una mala passada seva va provocar el primer gol del Rayo. Es repeteix el resultat de dimarts i s’albiren alguns canvis a l’equip, però per força ha de continuar millorant.