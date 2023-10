Si alguien esperaba a un Javier Aguirre molesto en rueda de prensa con el polémico penalti que le birló la victoria a su equipo ante el Rayo Vallecano (2-2) iba muy equivocado. El entrenador del Mallorca, como viene siendo habitual, se limitó a afirmar que la labor de los árbitros es complicada. «Es una jugada difícil de calificar, porque uno siempre tira para su casa. Si el arbitro está más cerca y el VAR lo ve, no voy a entrar», explicó.

«No quiero polemizar porque los árbitros ya tienen suficiente. Tienen un trabajo arduo, lo respeto. Es difícil y yo les admiro por su temple. Hay veces que entiendes que se pueden equivocar y no pasa nada», añadió.

Sobre el empate, el técnico mexicano reconoció que es un punto que les deja mal sabor de boca por lo cerca que tuvieron la victoria. «Por poco no llegó, no fuimos capaces de sostener el marcador. No tengo nada que reprochar a los jugadores. Fuimos valientes, hicimos que pudimos. Es un empate que te deja mal porque lo tuvimos muy cerca», apuntó.

El de Ciudad de México destacó la capacidad de su equipo para no sucumbir tras el tempranero gol que encajó el Mallorca. «El Rayo Vallecano es un equipo que mete mucha intensidad y encima nos marcó pronto. Mantuvimos el temple y las formas para remontar. Ellos también cuentan y hacen su juego, fue un empate justo», afirmó.

Por otro lado, dio la enhorabuena Antonio Sánchez por su partido. «Es un chaval que pasó un proceso difícil conmigo, porque yo no le daba confianza, le daba mucha caña, le dije que iba a traer a tres volantes y que iba a jugar menos. Aguantó, la puerta estaba abierta y dijo que se quedaba, es muy buen chaval y estoy contento por él», reconoció.

El técnico mexicano recordó sus anteriores visitas a Vallecas y recordó que lo pasó "bomba" disfrutando del ambiente "Aquí jugaron Hugo Sánchez y Guillermo Mendizabal, dos mexicanos que admiro. Es un barrio al que siento mucho afecto. Los Bukaneros siempre me han tratado bien y la gente bien. Aquí nos obligan a tomar fotos al principio. Es gente buena", concluyó