Javier Aguirre no ha disimulado cuando se le ha preguntado dónde debe mejorar el equipo. "Nos quema la pelota y esto no puede ser. No damos tres pases seguidos, pudiendo hacerlo porque tenemos jugadores que saben jugar como Darder, Dani Rodríguez, Morlanes y también otros como Lato, Costa, Gio o los propios centrales como Valjent. Les he dicho a los jugadores que tenemos capacidad para aguantar más el balón", ha explicado en la rueda de prensa previa al duelo ante el Girona de este sábado (14 horas) en Montilivi.

El técnico del Mallorca ha desvelado que en los entrenamientos realizados tras el triunfo en Vigo frente al Celta (0-1) se han centrado en este asunto y ha explicado por qué cree que sucede: "Nos deshacemos de la pelota por miedo a equivocarnos, en eso hemos incidido esta semana, en conservar la pelota. Esto pasaba porque no ganábamos y tuvimos cuatro partidos en los que estuvimos nerviosos, ahora nos hemos quitado ese peso de encima". El mexicano ha ido más allá en su argumentación. "Les he pedido que tengamos posesiones largas. Les he enseñado una jugada en la que precisamente ante el Girona enlazamos 32 pases sin que tocara el balón el contrario. Eso es lo que quiero», ha resaltado. El 'Vasco' ha reconocido que la primera victoria de la temporada ha alimentado la autoestima del grupo: "He notado el ambiente algo distinto, siempre es mejor trabajar con un triunfo. Entiendo que se puede jugar mejor, soy el primero en reconocerlo, pero ganando estás más tranquilo. Ahora vamos a Girona con otro talante, de que venimos de dos partidos decentes. Ya no nos vemos ahí abajo, el equipo está mentalmente reforzado y a ver si vemos algo mejor". El Mallorca se enfrenta a un adversario que está tercero en la clasificación, empatado con el Barcelona. "El año pasado ya hicieron buena temporada y no les pudimos ganar ni en casa ni allí. Juegan bien, tienen la flecha para arriba como se dice por aquí. Han sumado cuatro victorias, juegan bien al fútbol, generan muchas ocasiones de gol. No es ninguna casualidad. Vienen de marcar cuatro goles como visitantes y están en una dinámica excelente. Están siendo la revelación, están bien dirigidos, tienen buenos jugadores y llegan en buena dinámica. Intentaremos contrarrestar todo esto", ha reflexionado. Aguirre ha adelantado que Omar Mascarell será baja en Montilivi y que viajarán con el primer equipo Quintanilla y el central del filial, David López: «No llega al partido. Está mejor, pero ya sabía yo que esta lesión es muy latosa. Creo que tampoco estará ante el Barcelona, pero espero que ya sí para el siguiente partido en Vallecas. En cambio Copete no está al cien por cien, pero irá convocado porque ha evolucionado bien». El bermellón se ha felicitado por haber dejado la portería a cero en las dos últimas jornadas después de los problemas mostrados en los anteriores encuentros. «Creo que por fin hemos encontrado la forma de sustituir a alguien tan importante como Raíllo. Nastasic ha entrado muy bien y entre los tres centrales hablan en inglés durante los partidos, mientras hablen ya me va bien», ha dicho refiriéndose al propio Nastasic, Valjent y Van der Heyden. Además, el preparador se ha felicitado por el reencuentro con el gol de Muriqi en Balaídos. "Le concedí el beneficio de la duda y la grada también. Lejos de mostrar nuestra conformidad por fallar dos penaltis, nos remitimos a lo que ha hecho desde que llegó aquí. Yo no estaba cuando él llegó, pero fue fundamental para conseguir el objetivo. El año pasado se destapó con goles, el otro día respondió y espero que ahora siga en la misma línea", ha señalado antes de reservarse a la hora de explicar si hará rotaciones pensando en el duelo del martes ante el Barcelona. "Hay que ver cómo acaba el partido de Girona, pero está claro que tienes que mover el equipo cuando juegas tantos partidos seguidos», ha finalizado.