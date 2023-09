Partido complicado donde los haya para el Mallorca, que visita al Girona, equipo revelación de la temporada, invicto y tercer clasificado con 13 puntos, los mismos que el Barcelona y a dos del líder Real Madrid. El conjunto de Javier Aguirre afronta el partido con la moral elevada después de su victoria, inesperada por cómo transcurrió el partido, en Balaídos ante el Celtade Rafa Benítez. Aunque el juego dejó mucho que desear, en lo que ha sido la tónica en este inicio de temporada, la conquista de los tres puntos debe dar al equipo algo de tranquilidad para afrontar los difíciles compromisos que le esperan antes del segundo parón por los compromisos de las selecciones, en la tercera semana de octubre. Y es que después del Girona, el próximo martes visita Son Moix nada menos que el Barcelona, nueva salida, esta vez a Vallecas ante el siempre complicado Rayo Vallecano, y visita del Valencia el próximo 7 de octubre.

Teniendo en cuenta este apretado calendario, se espera que el técnico mexicano introduzca algunos cambios ante el conjunto catalán. Con los refuerzos de este verano, esta temporada Aguirre tiene banquillo para hacer rotaciones sin que, aparentemente, el equipo se resienta. Lo que parece que será inamovible es el sistema. La defensa de cinco es innegociable, y es probable que repita una línea de cuatro centrocampistas y un único punta, el intocable Muriqi.

El Mallorca tendrá enfrente a un equipo de autor, de nombre Michel, ex técnico del Huesca y el Rayo Vallecano. Sin duda el entrenador de moda para el equipo de moda. Ya que, además de ganar, lo hace jugando bien. El pasado lunes realizó una exhibición en Granada (2-4) y, aunque esto no ha hecho más que empezar, todo apunta a que lo del Girona no será flor de un día sino que tiene toda la pinta de que este equipo se moverá en la zona alta de la clasificación durante toda la temporada.

Y es que Michel ha reunido un grupo de jugadores muy competitivos. Perteneciente al City Group, del Manchester City, el Girona se aprovecha de su condición de 'filial' del campeón de Europa para hacerse con jugadores de calidad. Así, ha formado una delantera temible con el brasileño Savinho y los ucranianos Doubyk, por el que ha pagado 7,8 millones al Dnipro, y Tsygankov, jugadores que están marcando la diferencia y ante los que tendrán que estar muy atentos los defensas rojillos.

La defensa también es de altura, como lo atestigua que, con cuatro goles, es de los equipos que menos ha encajado. Con Couto y Gutiérrez en los laterales, el azulgrana Eric García y Blind, ex del Bayern Munich, son los centrales. Y en el centro del campo, David López hace las funciones del ahora barcelonista Oriol Romeu en la demarcación de medio centro, secundado por Aleix García e Iván Martín.

El encuentro entre el Girona y el Mallorca se disputa este sábado a partir de las 14 horas y se podrá ver por Movistar LaLiga, en un estadio Montilivi que registrará una gran entrada, con un público entregado a un equipo que está haciendo disfrutar a la afición como nunca antes.