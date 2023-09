Girona-Mallorca, choque de estilos en Montilivi

El descaro contra el juego rocoso; el fútbol de ataque frente al concepto defensivo llevado a la máxima expresión; cuatro defensas contra cinco; tres delanteros contra uno solo; Michel contra Aguirre, el Girona contra el Mallorca, dos maneras de entender el fútbol como el día y la noche.

Se miden este sábado a la hora de almorzar (14 horas) el cuarto clasificado contra el decimoquinto; el segundo máximo goleador, con once dianas, contra el segundo que menos ve puerta (cuatro); y la segunda mejor defensa, cuatro goles, contra otra que está entre las más destacadas, cinco, uno por partido.

Si hay que atenerse a las estadísticas, y pese a que solo se llevan disputadas cinco jornadas, el Girona parte como claro favorito en el duelo ante el conjunto de Aguirre. Y lo hace desde los resultados, cuatro victorias y un empate, pero también desde el buen fútbol que practica. El conjunto catalán es el fiel reflejo de las ideas de su entrenador, ex del Huesca y Rayo, donde dejó un gran recuerdo. Es, sin duda, el entrenador de moda, que está sacando el mejor rendimiento de los jugadores que el club ha puesto en sus manos.

Con Gazzaniga bajo palos, la línea de cuatro defensas formada por Couto y Gutiérrez en los laterales, y Eric García y Blind, ex del Bayern Munich, como centrales, está funcionando a la perfección. Parece a priori mucha defensa para un único delantero, aunque este se llame Muriqi.

En el centro del campo, Michel ha confiado en David López como sustituto del ahora azulgrana Oriol Romeu como mediocentro, secundado por Aleix García e Iván Martín: y en ataque, el brasileño Savinho y los ucranianos Doubyk -7,8 millones al Dnipro- y Tsygankov, que están ofreciendo un gran rendimiento. Los jugadores entran al terreno de juego con la mentalidad ganadora de su entrenador, que desde el pitido inicial solo piensa en la victoria, sea ante su afición o cuando se desplaza.

Delante tendrá el Girona a un equipo incómodo, un dolor de muelas para cualquiera si le funciona el entramado defensivo, como pudo comprobar el Celta en la última jornada. La premisa de Aguirre es la de no encajar, según él, el camino más corto para obtener la victoria. Y para ello no escatima en jugadores. La decisión de alinear a cinco defensas es innegociable, pese a que en algún momento haya dejado la puerta abierta a jugar con cuatro. No será este sábado ante unos delanteros voraces. Ante el Celta el mexicano experimentó con cuatro centrocampistas -Samu Costa, Darder, Dani y Morlanes- con Muriqi como único punta. Una apuesta que puede repetir en Montilivi en un duelo en el que se verán dos estilos, dos formas de practicar el fútbol.

Euforia en Girona

La euforia se ha desatado en Girona. Y con razón. Hace tiempo que la ciudad vibra al lado del equipo que dirige Michel Sánchez y que se siente orgullosa de sus jugadores. Después de la victoria ante el Granada (2-4), el pasado lunes, en una extraordinaria primera parte, el conjunto gironí está en boca de todos. Tras su fenomental inicio -13 de 15 puntos, el mejor de su historia- pisa los talones a los todopoderosos Real Madrid y Barcelona, informa Tatiana Pérez.

Y no es casualidad. Míchel ha conseguido crear un grupo homogéneo que sigue su idea de principio a fin. Se vio en Granada y en el resto de partidos que ha disputado: Las Palmas, Sevilla, Getafe y Real Sociedad. El Girona es un equipo reconocible, con identidad y que enamora. Funciona como equipo, pese a que haya piezas que destacan por encima del resto.

Savinho y Tsygankov son las grandes sensaciones del impecable inicio de temporada del conjunto blanquirojo. El brasileño se ha convertido en una revelación en su primera experiencia en LaLiga. El jugador, de 19 años, ya es el máximo asistente del Girona con dos pases de gol. Perotambién marca. Ha sido titular en los cinco partidos de Liga y, salvo que Michel haga rotaciones, apunta a que lo será mañana ante el Mallorca.

Por su parte, Tsygankov se gana todas las ovaciones que recibe. El extremo ucranio encajó en el equipo desde que llegara en el mercado de invierno y el lunes en Granada se estrenó como goleador en la presente temporada.