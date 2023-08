Javier Aguirre rebaja la euforia de la afición por los fichajes en la rueda de prensa previa al estreno liguero ante Las Palmas. "El objetivo es seguir en Primera División un año más", ha subrayado el entrenador del Mallorca, que está satisfecho con el equipo. "Estoy muy contento con lo que tengo. Para mí, con la incorporación de Sergi Darder, la plantilla está cerrada", ha mencionado el mexicano mientras el nuevo diez mallorquinista era recibido por los hinchas hoy a su llegada al aeropuerto de Son Sant Joan.

Eso sí, se ha negado a valorar si posee más nivel sobre el césped que el curso anterior. "No sé si tengo mejor plantilla que el año pasado, es diferente. Hablé con Abdón precisamente de este tema y del primer partido que yo estuve en Getafe, sólo quedan 13 jugadores", ha mencionado antes de restar importancia a si la llegada de los Samú Costa, Larin y compañía provocará que el esquema de juego fuera otro. “La forma de jugar no es importante, lo importante son los puntos, y lo que hagas. Al final la institución mira quién es el 18, el 19 y el 20. Lo otro es hetéreo, son gustos. Si el equipo lleva dos temporadas en Primera es porque va por el buen camino y el objetivo es seguir en Primera División un año más", ha argumentado.

El técnico, que hablaba a los medios por primera vez en la temporada, ve factible poder jugar con los delanteros Larin y Muriqi arriba a pesar de jugar normalmente con un delantero. "Es totalmente factible que jueguen los dos juntos", ha resaltado. Sobre el canadiense, que llegó la pasada semana a la isla, ha deslizado que debe mejorar su tono físico: "Le falta un poco de volumen de juego. No está para 90 minutos. Ya se lo dije a él".

Por otra parte, el 'Vasco' ha desvelado que Baba, que ha fichado por el Almería, es el que le reclamó cambiar de aires. “Me pidió salir, me dijo que había cumplido un ciclo aquí y que se quería marchar”, ha comentado. Además Aguirre ha afirmado que no quiere que Raíllo, con una importante propuesta del Cagliari italiano, se vaya del club. “Antonio es muy importante, hablé con él y es verdad que tuvo una oferta, y le dije a la cara que no quería que se marchara, Antonio eres una pieza clave para mi esquema”, ha destacado. Además, ha dejado claro que el cordobés podrá jugar en Las Palmas, a pesar de las molestias que arrastra por una lesión en el dedo del pie derecho: "Entre pinchazos, tratamientos en Barcelona y luego aquí, con distintos doctores, parece que hemos encontrado la solución". Aguirre ha confesado que para el once en Gran Canaria no ha decidido todas las posiciones de la defensa: “Tengo la duda de Valjent, Gio o Raíllo, de ellos juegan dos, Copete será titular”.

Otro que ha despertado el interés de otros clubes, como es el caso de Maffeo, el entrenador incidió en que era vital para este curso: “Hablé con él después de los rumores que habían salido con su salida al Barcelona y le dije que también era un muy importante en mi esquema”.

Sobre el caso de Antonio Sánchez, con el que no cuenta, el entrenador no ha disimulado. “Hablé personalmente con él y le expliqué que tendría menos minutos y que intentaré ser justo con él. Tengo que felicitar al chico, estuvo impresionante y fue muy profesional, porque nueve de cada diez su lugar me hubieran mandado a donde ustedes ya saben”, ha matizado Aguirre. “A Grenier sí que le dije que no cuento con él, hay más volantes y no quiero perjudicarle. Hay entrenadores que lo filtran a la prensa, yo prefiero decírselo a los jugadores a la cara”, así de rotundo ha estado respecto al jugador francés.

Respecto al partido contra Las Palmas, de este sábado a las 19:30 horas, Aguirre ha avisado que los equipos que suben de Segunda vienen muy fuertes. “Es un equipo que le gusta mover el balón y tener el control de la posesión. Será un bonito partido. Han fichado a buenos jugadores y tienen futbolistas como Sandro o Jonathan Viera que saben manejar bien el esférico si no les aprietas”, ha indicado.

Además, Aguirre ha sido preguntado sobre el fair-play financiero y los problemas que algunos clubes están atravesando. “El otro día leí un artículo que explicaba la complejidad que tenía en España fichar a un jugador y decía que los clubes, al tener que apretarse el cinturón, les estaba costando la calidad de los equipos, y estoy de acuerdo. Somos la quinta Liga que invierte más, detrás de Francia, Italia, Alemania y a años luz de los ingleses”, ha dicho.

🥳 Superam la barrera dels 18.000 abonats!



👺 A pel repte dels 20.000! — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) 11 de agosto de 2023

Finalmente Aguirre ha mandado un mensaje a los seguidores mallorquinistas, que ya superan los 18.000 abonados. “La afición va a estar de diez, si ellos nos dan ese apoyo, nosotros vamos a intentar demostrarle que seguimos con el mismo espíritu. Dar las gracias, no tengo otra palabra. Van a todos los estadios y nos apoyan. Hacen un gran esfuerzo. No puedo garantizar resultados, pero sí rendimiento, que estén orgullosos, que a pesar de que no lo hagamos siempre bien, van a correr para dejarse el alma", ha concluido.