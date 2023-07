El Granada y el Almería quieren a Baba para la próxima temporada. El centrocampista del Real Mallorca, que finaliza contrato en junio de 2024, cumple el perfil de estos dos equipos andaluces, que hace días que ya han preguntado por su situación al club bermellón. Tal y como informa el Ideal de Granada y ha podido confirmar este diario, los nazaríes pretenden reforzar la posición de pivote defensivo y el ghanés es el elegido para competir en su retorno a la Primera División.

Por su parte, tal y como desvela Relevo, el Almería también pretende al internacional, al que conoce a la perfección el técnico Vicente Moreno ya que, precisamente vestido de rojo, le hizo debutar en Primera División, más allá de dirigirle también en la temporada del ascenso a la elite tras la promoción frente al Deportivo de La Coruña. En este caso, el periodista Matteo Moretto incluso va más allá y asegura que los indálicos estarían dispuestos a pagar seis millones de euros por el traspaso.

Y ahí está el tema. El preparador Javier Aguirre cuenta con Baba, pero el Mallorca es consciente de que podría obtener mucho dinero por un jugador que no es indiscutible, ni mucho menos, y que tiene por delante, sobre el papel, a Omar Mascarell, recién llegado del Elche. El africano, de 27 años, está a gusto en la isla, pero no cierra las puertas a una salida. Tiene claro que está en la edad ideal para firmar el contrato de su vida.

En Son Moix no quieren que se produzca otro caso similar al de Galarreta, que se fue con la carta de libertad bajo el brazo tras nos renovar. Si ahora no amplía su contrato, el pivote quedaría libre el próximo junio y el club no recibiría nada a cambio. Eso sí, en el caso de que Baba fuera vendido, esto obligaría al director deportivo, Pablo Ortells, a mover ficha y buscar un recambio en el pivote defensivo tras la salida de Battaglia.

Lo que es seguro es que Baba está en Geinberg con el resto del equipo trabajando en la concentración de pretemporada, pero con el teléfono encendido. En el Mallorca lleva cinco temporadas en el primer equipo después de haber llegado desde el filial -estuvo cedido una temporada en el Barakaldo-. A excepción de la campaña en Primera del descenso (2019-2010), bajo las órdenes de Moreno, en las que jugó treinta y cinco partidos, no se ha llegado a convertir en titular indicutible, aunque lo cierto es que siempre ha actuado unos veinte encuentros por curso. Su rendimiento irregular, combinando grandes actuaciones con otras decepcionantes, siempre le han lastrado, tanto para Luis García Plaza como Aguirre, los técnicos que le han dirigido desde la marcha del propio Moreno.