El Real Mallorca 2023/24 se ha puesto en marcha. Varios futbolistas del primer equipo, entre los que se encuentran los recién llegador Omar Mascarell y Toni Lato, han arrancado la pretemporada realizando las iniciales pruebas médicas en el Hospital Juaneda Miramar. Estas pruebas se alargarán a lo largo del día de hoy y mañana será la otra parte de la plantilla la que realice las correspondientes exámenes.

Dani Rodríguez, Jaume Costa, Abdón Prats o los recientemente incorporados Lato y Mascarell fueron algunos de los futbolistas citados en el primer día de test del plantel mallorquinista. Entre las pruebas médicas a las que fueron sometidos se incluyó una analítica, una valoración de peso, altura y pliegues, un examen cardíaco y pulmonar en reposo, además de la ya típica prueba de esfuerzo y ecografía del corazón.

El viernes el equipo se reencontrará con Javier Aguirre sobre el verde de Son Bibiloni. Entre los jugadores convocados no estarán por el momento Vedat Muriqi o Kang In Lee, quienes tienen permiso del club debido a los compromisos internacionales que afrontaron una vez terminada LaLiga. En el caso del jugador surcoreano, es muy probable que ya no aparezca por las instalaciones de la entidad mallorquinista tras tener ya cerrado, a falta de solo unos flecos, su traspaso al PSG.

Para completar la plantilla, el técnico del conjunto rojillo es muy probable que cuente con varios jugadores del filial. Leo Román, Ángel Rodríguez, Nastasic, Augustinsson o Galarreta serán algunas de las grandes ausencias del conjunto bermellón con respecto a la plantilla del pasado curso.

Una pretemporada perfilada

El conjunto bermellón se ejercitará esta primera semanas en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Son Bibiloni y después se trasladará a Austria para realizar un stage de preparación de cara al curso que entra. Ayer se conoció que el Real Mallorca cerrará ante el Köln alemán su concentración de pretemporad. El conjunto germano anunció a través de las redes sociales que el duelo se disputará el viernes 21 de julio, a las 15 horas, en St Johann in Tirol. Esta localidad está a 135 kilómetros de Geinberg, lugar elegido para celebrar el 'stage' desde el 13 de julio y hasta el 22 en el que disputará tres amistosos.

Además del Köln, los bermellones se enfrentarán también al al Unión Raiffeisen Gurten, un equipo de la tercera división de Austria, el 14 de julio a las 18 horas, en el Park21 Arena Gurten del país centroeuropeo. Días después, el 29 de julio, el Mallorca se medirá al Sunderland de la Segunda División inglesa. La expedición mallorquinista se desplazará al la ciudad británica para medirse en el Stadium of Light, equipo que dirige el exfutbolista Toni Mowbray y que finalizó en sexta posición la pasada temporada.