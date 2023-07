Iñigo Ruiz de Galarreta confesó en su presentación como nuevo jugador del Athletic Club que desde que salió del equipo rojiblanco hace una década siempre tuvo "el sueño, la ilusión e incluso la confianza" de que iba a llegar el momento de regresar a Bilbao. "Es un momento muy emocionante volver a estar en San Mamés. Vengo con muchísima ilusión, con ganas de disfrutar de esta experiencia al máximo y de trabajar muy duro para devolver al club esta confianza", subrayó el centrocampista en la rueda de prensa que ha compartido con el presidente, Jon Uriarte, y el director de fútbol, Mikel González.

El futbolista eibarrés añadió que llega "en un buen momento", tanto personal como futbolístico, después de que las experiencias vividas esta última década en el Mirandés, Zaragoza, Leganés, Numancia, Barcelona B, Las Palmas y Mallorca le hayan "dado otro poso" en un proceso que le ha permitido "crecer y madurar".

Desveló además que cuando su representante le notificó el interés del Athletic se le "cambió la cara". "Para venir al Athletic no hacen falta muchos alicientes y con solo esa llamada se abrió otra vez mi sueño y ya sabía que iba a acabar aquí", dijo el que ha sido jugador del Mallorca las tres últimas temporadas. "Me encuentro cómodo como medio centro. He jugado más minutos ahí, pero vengo a sumar y donde me toque jugaré encantado. Lo que quiero es disfrutar. Llego a una plantilla buenísima, con muchos jugadores buenos y solo pienso en empezar a entrenar y a adaptarme al tipo de juego y al estilo del equipo", incidió.

Galarreta, además, tuvo palabras de agradecimiento para el Mallorca y para su entrenador, Javier Aguirre, quien le otorgó su confianza, primero "después de una lesión dura" y esta temporada "después de saber que no iba a seguir en el equipo". "Llegué a un equipo que acababa de descender y parecía que iba a tener difícil incluso jugar, pero trabajé y disfruté un montón. He conocido a gente espectacular que me llevo para toda la vida y una isla espectacular para vivir. Y en lo futbolístico conseguimos el ascenso, tuve continuidad y confianza después de una lesión difícil. He crecido mucho allí", destacó.

El director deportivo Mikel González ve el fichaje como "una oportunidad de mercado"

Por su parte, Mikel González valoró el fichaje de Ruiz de Galarreta cono "una oportunidad de mercado" que en el club tenían "clarísimo" que debían aprovechar y que va a permitir "cubrir un perfil de medio centro de posición o interior, que quizás ha faltado" en la plantilla la pasada campaña. "Desde el primer momento vimos claro que las dos partes estábamos condenadas a entendernos. Iñigo está en el mejor momento de su carrera y a pesar de su apariencia de jugador pequeño tiene una capacidad física y defensiva brutal. Y en la parte humana, en el vestuario necesitamos de gente de este perfil, que sabe lo que es Lezama y el Athletic", recalcó.

El presidente del Athletic, Jon Uriarte, admitió su ilusión por el regreso de un jugador formado en Lezama que "ha demostrado un afán de superación increíble" y que se ha "adaptado a tipos de juego muy diferentes para asentarse en Primera". "En todos los clubes ha dejado una huella magnifica en nivel deportivo y personal. La puerta que se le cerró hace unos años se le ha vuelto a abrir", añadió Uriarte, que confirmó que el futbolista ha llegado libre al Athletic y que ha firmado por dos años "con una parte fija" en su ficha y "otra ligada a objetivos".