El Real Mallorca vende a Kang In Lee al PSG por 22 millones de euros, de los que el veinte por ciento se quedará en el bolsillo del surcoreano ya que, cuando aterrizó en la isla en el verano de 2021 con la carta de libertad bajo el brazo tras desvincularse del Valencia, se aseguró este porcentaje a cambio de renunciar a la prima de fichaje. Esto significa que el club ingresará unos 18 millones de euros, más algunas variables, como número de partidos y títulos, mientras que el surcoreano cobrará cuatro. Así lo asegura el periodista Juanmi Sánchez en Marca sobre un acuerdo que se anunciará en las próximas horas y que dejará a los bermellones con las arcas llenas y sin su gran estrella, junto a Muriqi.

Kang se convertirá en la mejor operación de la historia del club ya que, hasta ahora, era Samuel Etoo, que fue traspasado al Barcelona por 27 millones. La diferencia es que la mitad de ese dinero fue para el Real Madrid, que ostentaba el 50 por ciento de sus derechos.

Además, en la misma información apuntan que en el acuerdo entre las dos partes figura un partido amistoso que sirva para inaugurar la remodelación de Son Moix, prevista para enero de 2024, en el que el PSG jugaría con sus estrellas, entre ellas el calvianer Marco Asensio, que abandona el Real Madrid para jugar en París.

Kang ha explotado en la temporada 2022/23. Tras un inicio de curso algo renqueante, el jugador de Incheon se convirtió en una de las piezas clave del equipo en la permanencia del Mallorca en Primera División. El futbolista ha anotado seis tantos y ha dado seis asistencias, formando una dupla en ataque con Vedat Muriqi letal y comprometida.

El jugador desembarcó en la isla hace ahora dos temporadas proveniente del Valencia. El futbolista llegó gratis y, aunque durante su primer curso como bermellón no acabó de encontrar su sitio en el once del equipo, sin duda tapado por el japonés Take Kubo, esta campaña se destapó con un peso específico muy importante dentro del plantel. El preparador Javier Aguirre dio con la tecla para que el asiático elevara su rendimiento hasta el punto de convertirle en objeto de interés de los grandes de Europa, como el PSG, que finalmente es el que se hace con sus servicios.