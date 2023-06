Problemas para el Mallorca en la retaguardia. Si hace solo unos días era el guardameta eslovaco Dominik Greif quien expresaba su intención de encontrar minutos fuera de la isla, ahora es ibicenco Leo Román el que secunda las palabras de su compañero con unas declaraciones muy parecidas. Ante los micrófonos de IB3 Televisió, el portero de 22 años ha reconocido que su intención de cara a la temporada que viene es “tener minutos” y que su “idea principal es salir a buscarlos”.

“Al final todo el mundo quiere jugar y yo evidentemente también. Mi idea principal es salir a buscar minutos. Creo que es momento de tenerlos, de ganar experiencia, pero siempre pensando en la vuelta. Tengo muy claro que quiero jugar en el Mallorca y pienso que es mi sitio. Desde el primer momento en el que llegué al club hace tres años, tenía más opciones y decidí venir a Mallorca porque tuve buenas sensaciones. Tenía ilusión por aterrizar en la isla y sigo pensando firmemente que es mi sitio y que tarde o temprano me acabará llegando la oportunidad”, indicó el cancerbero, durante la concentración de la selección española sub-21 en las Rozas.

“La verdad que ha sido una temporada difícil en lo personal, aunque es verdad que el grupo ha firmado una temporada sensacional”, reconoció Román. “He tenido menos minutos de los que me esperaba, pero yo trabajo al 100% todos los días e intento ganarme mi sitio. Además, creo que lo he hecho, creo que lo he dado todo y me he dejado la piel en cada entrenamiento, pero no he tenido esa oportunidad. Creo que es complicado también por la situación, pero yo no me voy a rendir y voy a seguir trabajando, ya sea en el Mallorca u en otro equipo en forma de cesión. Lo voy da dar todo para lograr lo que quiero, que es jugar en este equipo muchos años”, admitió el futbolista bermellón, que esta temporada, a las órdenes de Javier Aguirre, tan solo ha disputado un partido en LaLiga, el último, y un encuentro en la Copa, frente al Autol.