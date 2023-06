Dominik Greif ve su futuro lejos del Real Mallorca. El guardameta eslovaco, a la sombra de Predrag Rajkovic, solo ha participado en tres partidos de Copa y en uno de Liga (ante el Barcelona), no quiere vivir otra temporada en el banquillo. En una entrevista realizada por el medio 'Sport' de su país, el portero bermellón reconoce que su deseo es hablar con la directiva para "buscar una solución" y que, a día de hoy, ve su futuro "en un club en el que se me necesite más".

Era de esperar que Greif, que apenas ha participado con el equipo desde su llegada por una larguísima lesión primero y luego por la llegada de Rajkovic, busque una salida que le permita tener más minutos. Entrevistado por un periódico de su país, además de recordar su actuación frente al Barcelona en el Camp Nou, el portero bermellón repasa su situación actual en la plantilla que comanda Javier Aguirre.

Cuestionado acerca de su habitual suplencia, el guardameta de 26 años reconoce que no está cómodo con su situación. "No quiero pasar una tercera temporada al margen, así que ya veremos... Tiene que haber algunas conversaciones con el club para cambiar mi situación", explica.

Greif comenta que en el Mallorca están encantados con el desempeño de Rajkovic, una cuestión que directamente le afecta a él al no poder disponer de minutos. El portero responde sin tapujos si una posible solución sería salir del club, ya sea cedido o a préstamo. "Creo que la única forma hoy es encontrar un club en el que se me necesite más. Soy consciente de mi situación (al tener contrato en vigor hasta junio de 2026) y ciertamente no me estoy adelantando. Veremos cómo termina", concluye.