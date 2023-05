El mallorquinismo tiene motivos de sobra para estar indignado. Justo cuando ya se frotaba las manos por un triunfo merecido ante el Athletic, gracias a un gol de Kang In Lee, se ha quedado con cara tonto a quince segundos del final. Figueroa Vázquez ha señalado penalti por manos de Galarreta tras un tiro de Raúl García. Eran claras, pero jamás debería haberse pitado porque justo antes, Adu Ares ha controlado el balón de forma evidente con el brazo, más allá de hacer falta sobre Hadzikadunic. Nadie entendía nada, pero se esperaba que el colegiado fuera a consultar la acción en el VAR. Pero nada más lejos de la realidad porque el árbitro lo ha tenido claro y ni siquiera ha ido a verlo, algo difícil de entender. Iñaki Williams ha batido a Rajkovic desde los once metros y ha arruinado la fiesta de la permanencia en Son Moix (1-1).

Este empate deja al equipo con diez puntos sobre el descenso cuando apenas quedan dieciocho en juego, la salvación es virtual, pero ha dejado un sabor muy amargo a un equipo que se había ganado celebrar estar un año más en Primera hoy mismo, y no tener que esperar más tiempo.

El árbitro Figueroa Vázquez señaló penalti por mano de Ruiz de Galarreta tras el tiro de Rául García 👀



👉🏻 En la última jugada del encuentro, el @AthleticClub rescató un punto en Mallorca #LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/mRh0v4toMl — DAZN España (@DAZN_ES) 1 de mayo de 2023

Había ingredientes de sobra para ver un buen partido. Los 16.807 espectadores, la tercera mejor entrada de la temporada tras las del Real Madrid y Barcelona, han creado un fabuloso ambiente en Son Moix, aunque el juego solo ha estado a la altura de forma esporádica. El Mallorca, que le ha cedido el balón de forma descarada a un Athletic que no ha encontrado huecos, estaba especialmente espeso a la hora de crear. Detrás de la pelota estaba relativamente cómodo, pero cuando la recuperaba apenas le duraba dos o tres pases, algo que hacía muy difícil hacer daño al adversario.

El listón con las tarjetas de Figueroa Vázquez tampoco ha ayudado porque ha desquiciado a los locales al mostrar amarillas exageradas a Raíllo, Muriqi y Maffeo, que será baja en Girona. Eso sí, precisamente ha sido el cordobés, que esta semana ha firmado su ampliación de contrato hasta 2026, el que ha rematado por primera vez con un cabezazo, pero el balón ha rebotado en Vivian y se ha ido a córner. Los visitantes han tocado y tocado, con Ander Herrera y Vesga como organizadores, pero no encontraban espacio para que aparecieran los Iñaki Williams, Raúl García y compañía.

El duelo, que no estaba siendo nada vistoso, se ha animado en el tramo final de este acto porque el Mallorca ha elevado sus revoluciones, con un Kang In Lee demostrando muchas ganas de hacer ruido. Un chut de Morlanes que ha tocado en Herrera y se ha ido desviado ha sido un aviso, pero la ocasión más clara la ha tenido Valjent. El central ha recogido un balón muerto en el interior del área tras un córner, pero su tiro se ha estrellado en la pierna de Yuri. Ha sido una pena porque hubiera sacado petróleo frente a un adversario que solo ha sorprendido en el minuto 44 con un testarazo de Paredes, tras un lanzamiento de falta, que ha blocado Rajkovic con seguridad.

No le ha debido gustar a Valverde lo que ha visto porque en el descanso ha introducido a Nico Williams. Y como suele suceder en demasiados ocasiones, el Mallorca ha salido empanado en la segunda mitad. Copete ha estado providencial para anular una buena acción de Berenguer y después un disparo de Raúl García que se ha ido fuera. Ya era toda una declaración de intenciones del conjunto vasco, que ha salido con más ritmo. Eso sí, un error clamoroso de Vivian ha estado a punto de aprovecharlo Muriqi, pero Agirrezabala ha salido rápido para abortar la acción. Y justo después Amath, sin la ayuda de nadie, se ha creado una ocasión que ha estado de levantar de sus asientos al público. Ha regateado a Vivian y su disparo, lleno de violencia, se ha estrellado en el larguero. Esto ha sido un punto de inflexión para los bermellones, que se han espabilado.

Hasta que ha llegado el éxtasis en el estadio, con Kang In Lee como gran protagonista. El surcoreano ha regateado a un rival en el centro del campo, le ha enviado un gran pase a Amath, que ha controlado en carrera con mucha calidad para enviarle la pelota a Muriqi. El kosovar, no ha acertado a rematar, pero ha sido capaz de cedérsela al asiático, que desde atrás ha chutado para marcar sin que Yeray la haya podido despejar. Un gran gol, el sexto de su cuenta particular, que refuerza el argumento de que este jugador ya es una estrella de la Liga y, por supuesto, de un Mallorca que puede estar disfrutando de sus últimos encuentros con su camiseta.

Kang In Lee la inició y Kang In Lee la terminó 🙌🏻



El '19' del @RCD_Mallorca volvió a inventar y a marcar ¡Esa zurda derrocha calidad! 😍😍#LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/ETVdAGn6XO — DAZN España (@DAZN_ES) 1 de mayo de 2023

Este 1-0 era oro puro, había que resistir como fuera, pero la realidad es que Amath ha intentado ampliar la distancia en el marcador, pero el chut se ha ido fuera. Aguirre ha añadido consistencia al centro del campo, con la entrada de Baba y Dani Rodríguez, y no le ha quedado más remedio que introducir a Hadzikadunic por los problemas en el tobillo de Raíllo. En el lado contrario ha entrado Ares para tratar de hacer daño con su velocidad, pero el peligro ha llegado desde lejos. Primero con un chut de Nico Williams y después Raúl García, con un cabezazo y un remate en el interior de área, que se han encontrado la mejor versión de Rajkovic.

El Mallorca ha empezado a sufrir de verdad ante un Athletic que ha empezado a mostrar los dientes. Las fuerzas empezaban a fallar, pero no quedaba otra que aguantar. El premio era demasiado grande como para dejarlo escapar. Aguirre ha sentado a unos agotados Kang y Muriqi por Antonio y Kadewere para dar más aire al equipo. Raúl García, otra vez, ha probado fortuna con un testarazo que ha atrapado el meta serbio.

El Athletic ha atacado con más corazón que cabeza hasta que se ha encontrado con un regalo inesperado. Figueroa Vázquez ha señalado penalti por manos de Galarreta tras un tiro de Raúl García sin tener en cuenta las de Adu Ares justo antes. Iñaki Williams ha marcado y ha desatado la ira sobre el césped. Raíllo y el ayudante de Aguirre, Toni Amor, han sido expulsados con tarjeta roja por protestar de forma airada. Era imposible quedarse callado porque este empate sabe a muy poco.