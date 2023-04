El Mallorca ha anunciado este viernes que Antonio Raíllo ha ampliado su contrato hasta 2026 y que el Estadi Mallorca Son Moix tendrá una calle con el nombre de su capitán. Un gesto simbólico para un futbolista que va camino de la leyenda y de entrar en el top 10 de jugadores con más partidos en la historia del club. El central cordobés, de 31 años, seguirá defendiendo los colores bermellones, como mínimo, hasta junio de 2026. Club y jugador han firmado el acuerdo de renovación para que el defensa siga vistiendo la camiseta bermellona. El jugador andaluz no ha querido ocultar sus sentimientos ante su renovación. "Siento felicidad. Es una decisión que toma tanto el club como yo. Al final los dos queremos estar aquí y los dos vamos de la mano en ese aspecto. Creo que se ha demostrado durante los últimos años que estamos creciendo juntos", ha dicho en declaraciones a los medios de la entidad.

Raíllo, primer capitán del equipo, llegó al Mallorca en la temporada 2016/2017, por lo que afronta actualmente su séptimo curso en el club. Llegó a la isla en un momento difícil, vivió el descenso a Segunda B, pero decidió dar un paso adelante y quedarse para volver a llevar al Mallorca a Primera División. Y lo consiguió. "Llegué a un club un poco convulso que venía de años malos. Al final se consumó la catástrofe, por así decirlo, bajando a Segunda B, pero creo que ahí fue el punto de partida, esa limpieza de cabeza y de la institución. Creo que eso hizo unir todo lo demás. Fue como un golpe muy malo, pero que te sirvió para coger impulso y crecer. Luego se formó un vestuario tanto humano como futbolístico increíble, que creo que ayudó mucho a que el equipo saliera de ahí abajo e incluso lo metió en Primera División", ha reflexionado.

El central cordobés ha disputado un total de 223 partidos en todas las competiciones con el Mallorca y ha marcado un total de 12 goles. Esta campaña ya lleva dos goles y tres asistencias. "Hoy en día en el fútbol es muy difícil que un jugador esté tantos años en un club. Es muy difícil porque la gente no tiene ese sentimiento de pertenencia, como se suele decir. Y la verdad que para mí es un orgullo, no solo por llevar tantos partidos, sino por la forma en la que los llevo. Siempre lo he dado todo, lo mejor que tenía dentro de mí", ha resaltado.

Raíllo también ha querido explicar el proceso de maduración personal que ha vivido en todos estos años de mallorquinista. "Los momentos malos te sirven para aprender mucho. Personalmente, creo que he madurado un montón. Antes, era un chaval mucho más impulsivo, con mucho más carácter, que no medía nunca lo que hacía. Creo que he encontrado la estabilidad personal. Al final, formar una familia aquí en la isla hace que ya no solo pelees por lo tuyo, sino que también peleas por darle el mejor futuro a tu hijo y a tu familia", ha confesado.

El futbolista del Mallorca pone en valor el crecimiento tanto personal como el que está experimentando el club en todo este tiempo. "Para nosotros es un gran orgullo ver cómo está creciendo el club, cómo está cambiando todo, cómo está mejorando el estadio, cómo se están sumando aficionados más jóvenes. Para nosotros es un orgullo. No me pongo metas. Soy muy ambicioso en ese aspecto y creo que podemos seguir dando pasos hacia adelante para conseguir objetivos", ha finalizado.