La rueda de prensa de Javier Aguirre versó casi única y exclusivamente sobre el último y polémico minuto del partido frente al Athletic. Tibio y sin resentimiento, el preparador azteca señaló que “la mano de Galarreta era clarísima” y que con “el reglamento en la mano” no había “nada que reprochar”. Sin embargo, sí apuntó que fue la interpretación del árbitro la que provocó que antes de dicha mano no se señalara falta: “En cómo llega la pelota es donde el colegiado puede juzgar y el considera que no hay falta previa. Yo creo que el empate es justo y que ambos equipos hicimos lo necesario para sumar un punto. En algunas fases ellos fueron mejores y en otras lo fuimos nosotros. Tuvimos la victoria cerca y de ahí viene la decepción del vestuario”.

El preparador bermellón, que insistió en numerosas ocasiones en que él “nunca” hablará de los árbitros, admitió que sus chicos se quedaron “con la miel en los labios”. “El Athletic perdió hace poco frente al Sevilla en una jugada desgraciada. A nosotros a veces nos ha pasado a favor y otras en contra. La justicia al final se equipara, pero evidentemente siempre hay jugadas puntuales”, reconoció.

La polémica jugada acabó con la expulsión de Antonio Raíllo y Toni Amor. Aguirre admitió no haber estado muy atento a todo lo acontecido después de que el árbitro señalara el final del partido: “Yo me fui con Valverde abrazado. Todo lo que puedes hacer después es desarreglar las cosas. Luego me enteré de que expulsaron a Antonio y también a Amor. Oí al vestuario muy encendido contra el arbitraje, pero a mí no me gusta que hagan declaraciones contra el estamento o escriban en redes sociales cosas de las que luego se pueden arrepentir. Parece que se puso de moda que varios equipos publicaran comunicados, pero todo eso, para mí, no deja de ser estéril. Los árbitros se equivocan porque son seres humanos y no creo que haya interés ni mala intención”.

Precisamente por el cambio de Raíllo fue cuestionado el preparador del Real Mallorca. Aguirre reconoció que el central cordobés jugó con anestesia “por un problema en el dedo gordo del pie”: “Raíllo tiene, desde hace dos o tres partidos, una molestia en el dedo gordo del pie. Un gesto muy feo. El doctor le esta tratando y el diagnostico es de un mes o mes y medio de descanso. Lleva ya algún partido que no debería estar jugándolo y hoy no iba a hacerlo. Ahora tendrá que estar tres o cuatro partidos fuera, independientemente de la expulsión”.

Ya para acabar, el mexicano se refirió al partido de Kang In Lee, quien volvió a ser la estrella del conjunto bermellón. “Es cierto que está en su mejor momento desde que está conmigo. Cada semana lo corrobora. Estamos muy contentos con él. A veces se le acaba la gasolina, pero intentaremos seguir aprovechándolo”.