Real Mallorca: La idea de Aguirre que se quedó a medias

El plan de Aguirre se quedó a medias en el Metropolitano. No era ninguna obligación para el Real Mallorca ganar en su visita al Atlético de Madrid, sobre todo porque llegaba a la cita con los deberes hechos, pero la realidad es que sobrevuela la sensación de que podría haber rascado algo si no hubiera cometido errores poco habituales durante este curso (3-1).

El preparador mexicano sorprendió al dejar en el banquillo a Kang y Muriqi, sus dos referentes ofensivos, porque consideraba que «tenían mucha tralla» en sus piernas, más allá de que presentaran «algunas molestias». Es curioso que decidiera prescindir de sus estrellas después de que, en la previa, insistiera en el discurso de que todavía no estaban salvados, ni mucho menos, a pesar de llegar con un colchón de diez puntos sobre el descenso -ahora son nueve-.

Lo que es seguro es que en un duelo en el que tampoco podía contar con otros dos indiscutibles, los sancionados Raíllo y Galarreta, el técnico apostó por un once inédito, con Abdón y Ángel como arietes, que apenas han tenido protagonismo durante el curso. Además, a pesar de que Valjent estaba anunciado como titular, en el calentamiento se sintió indispuesto por gastroenteritis y obligó a alinear a Hadzikadunic, que formó una defensa que jamás había actuado en partido oficial, con Copete y Nastasic en el eje.

A pesar de todos estos ingredientes que podían hacer pensar que no era el mejor equipo posible, la realidad es que el partido transcurrió en la primera parte como quería Aguirre, tal y como reconoció el preparador de los colchoneros, ‘Cholo’ Simeone: «No nos sorprendió en absolutamente nada lo que podía suceder. El Mallorca es un equipo que sabe a lo que juega, lo hace muy bien y lleva los tiempos del partido al ritmo que ellos quieren. Desgraciadamente, nosotros no entramos en esa dinámica y no pudimos generar situaciones desde el juego, no pudimos darle velocidad y agresividad a nuestro ataque».

El gol de Nastasic en el minuto veinte y el buen nivel que estaba mostrando atrás, que obligaba a los colchoneros, a probar fortuna desde lejos al no poder romper la telaraña, invitó a soñar. En ese momento ya eran menos los que se acordaban de que no estaban Kang ni Muriqi sobre el césped, hasta que el duelo se torció en dos minutos por culpa de fallos evitables.

En el último de la primera parte, cuando apenas faltaban segundos para que los jugadores se fueran al descanso, el campeón del mundo argentino Rodrigo De Paul igualaba tras un error de Maffeo que debería haber dejado salir un balón a fuera de banda. Y en el primero de la segunda era Morata el que adelantaba a los de Simeone con un remate de cabeza anticipándose a Hadzikadunic, al que le faltó colocación y contundencia.

Las molestias de Nastasic que obligaron a la entrada de Antonio Sánchez, desplazando a Baba como central, fue el principio del fin. El Mallorca ya no fue tan contundente en defensa y mostró algunas carencias. Ahí fue cuando el mexicano decidió introducir a Kang y Muriqi y se notó. Sin hacer nada del otro mundo, los bermellones recuperaron algo el balón y, aunque sin mucha fluidez, le advirtieron al portero Grbic que no bajara los brazos. Pero en una de esas jugadas en la que el equipo estaba volcado en ataque, un pase de Griezmann al espacio que Antonio Sánchez no supo cerrar, dejó a Carrasco ante Rajkovic para instalar el 3-1 definitivo.

El lunes ante el Athletic en Son Moix, ya con Raíllo, Valjent, Galarreta, Kang y Muriqi de inicio, los baleares tendrán menos excusas para conseguir el triunfo y dejar, todavía si cabe, más cerca una salvación ya cantada.