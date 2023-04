Se justificó Javier Aguirre, hasta en tres ocasiones, con la misma frase: “Intentamos que todos se sientan importantes”. Ese fue su principal argumento al ser cuestionado por el sorprendente once por el que apostó frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano y en el que dejó en el banquillo a Vedat Muriqi y Kang In Lee. “Tanto uno como el otro vienen arrastrando molestias dos partidos atrás. Estaban dejándose la piel, sabíamos que no estaban para 90 minutos y programamos su descanso. Iban a salir en ese momento, nos daba igual el marcador. Amath no tenía carga, pero Kang y Muriqi era muy riesgoso que jugaran tres partidos seguidos con tan poco tiempo”, explicó.

Al igual que también disculpó la baja de Martin Valjent y explicó, de manera bastante explícita, sus problemas gastrointestinales: “En una carrera sentía que se vaciaba, que no iba a poder contener y que se le iba a salir todo. Así que tenía miedo de esprintar”. Menos claro se mostró al hablar sobre la no convocatoria de Clement Grenier, la gran ausencia en la lista que ofreció el entrenador del Real Mallorca para viajar a tierras madrileñas. “Decisión mía, tengo ese derecho de decidir. Decisión mía”, justificó mientras se marchaba de la sala de prensa del Metropolitano. Más allá de todos esos nombres propios, Aguirre también desgranó un encuentro en el que “nos las prometíamos muy felices”. “Sucede que los goles en contra nunca son bienvenidos. En cinco minutos nos cambió la película. El 1 a 1 fue un golpe moral y sales en la segunda parte y se te ponen 2-1, así que tiran al traste con todo lo planeado. El tercer gol fue en ese afán de buscar el empate, ahí tomamos malas decisiones en algún despeje. Al final ellos fueron fueron mejores. No les puedo decir nada a lo míos, es lo que tenemos, es nuestro nivel. Lo cierto es que llevamos tres semanitas entres suspendidos y lesionados complicadas, Raíllo arrastras problema en el dedo y Nastasic venía de una lesión y en el descanso ha sentido una recaída, que creo que no llega a rotura. Pero bueno, no es excusa. El equipo va a dar la cara de aquí al final del campeonato, queremos hacer los deberes antes de que termine esto”, zanjó. El Mallorca se condena en dos minutos nefastos