En dos minutos. Así ha perdido el Mallorca en el Metropolitano ante un Atlético de Madrid de fiesta por su 120 aniversario. En el último de la primera parte, cuando apenas faltaban segundos para que los jugadores se fueran al descanso, y con los de Aguirre por delante en el marcador, el campeón del mundo argentino Rodrigo De Paul igualaba. Y en el primero de la segunda era Morata el que adelantaba a los de Simeone con un remate de cabeza anticipándose a Hadzikadunovic. Este gol equilibraba el tanto inicial de Nastasic, a los veinte minutos, al rematar de cabeza, sin oposición, un saque de esquina botado por Dani Rodríguez. Carrasco, en el tramo final, marcaba el tercero del Atlético al culminar un contragolpe.

Después de la trascendental victoria ante el Getafe, el pasado domingo, que deja virtualmente sellada la permanencia en Primera una temporada más, el técnico mexicano optó por muchos de los menos habituales y dar descanso a indiscutibles, como Muriqi o Kang. A estos dos hay que unir a los sancionados Galarreta y Raíllo y, momentos antes del inicio del partido, se cayó Valjent, otro intocable, por enfermedad. Parecía que Aguirre no quería estropear la fiesta del que durante tres temporadas fue su club. Pero sus jugadores parecían empeñados en lo contrario. En otro ejercicio defensivo de primera magnitud, como en Balaídos hace quince días, el Mallorca afrontó el partido consciente de su inferioridad. Pero el fútbol lo juegan once contra once y el equipo estaba dispuesto a aprovechar la más mínima oportunidad que se le presentara. Y llegó a los veinte minutos por medio de Nastasic.

El encuentro estaba en un escenario inesperado. El Mallorca frenaba al Atlético, que no encontraba huecos por donde penetrar. No aparecía Griezmann, la brújula de los rojiblancos, este miércoles de azul y blanco, los colores iniciales del club, ni Morata, ni Carrasco, ni Lemar. El partido transcurría a pedir de boca. Cuando todo apuntaba a que el equipo se iba a ir con ventaja a los vestuarios, Rodrigo de Paul empató con un trallazo en el área, imparable para un Rajkovic que hasta aquel momento había parado todo lo que le llegó. El gol nació de una pésima decisión de Maffeo cuando, a falta de quince segundos para el final del primer tiempo, decidió jugar un balón que se iba fuera del rectángulo de juego. Dio vida a la jugada y acabó en las mallas de Rajkovic.

Remontada

En el primer minuto de la segunda llegó el segundo gol del Atlético, obra de Morata, que superó en el salto a Hadzikadunovic para marcar el 2-1. En el campo ya no estaba Nastasic, que se retiró por molestias, y fue sustituido por Antonio Sánchez. Baba pasó a ser el tercer central. Diez minutos se demoró Aguirre en dar entrada a Kang, Amath y Muriqi, este por un Abdón que acabó mareado al impactar su cabeza con la de Giménez. El artanenc se llevó la peor parte y, pese a que se puso un aparatoso vendaje, ya no llegó a entrar al campo.

Pese a la entrada de Muriqi y Kang, el Mallorca estaba anestesiado tras el segundo gol del Atlético

Pese a la entrada del kosovar y el surcoreano, y eso que este lo intentó de todas las maneras, el conjunto de Aguirre mantuvo la versión borrascosa del inicio del segundo periodo, sin fluidez y poco picante, o al menos insuficiente para hacer daño a un Atlético que quiere la segunda plaza. El Mallorca estaba anestesiado, con y sin balón. Y el partido se podría haber acabado en el 77 con el tercer gol local, obra de Carrasco. Atacaba el Mallorca cuando el balón cayó en Griezmann. El francés pasó en largo a Carrasco, superando a Antonio, el último hombre, que se tiró sobre el césped en busca de un balón imposible, en un error garrafal. El belga se fue solo hacia Rajkovic, al que superó y remató a placer el tercer y definitivo gol.

El Mallorca ha perdido un partido que entraba en todas las previsiones. Los 40 puntos restan importancia al tropiezo. El equipo ha dado la cara con un equipo casi de circunstancias y ya toca pensar en el Athletic para seguir sumando y acabar la temporada lo mejor posible. El mayor peligro de este Mallorca es que, prácticamente conseguido el objetivo, se deje ir. Difícil que ocurra con Aguirre, un técnico exigente y que lo único que no perdona es la falta de actitud. Falta rematar la faena. Mal lugar era el Metropolitano, mejor Son Moix para rematar el lunes ante el Athletic.