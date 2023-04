Manu Morlanes se erigió en protagonista del partido frente al Real Valladolid al formar parte del once titular del equipo y ser uno de los autores de los tres tantos bermellones. Visiblemente emocionado, el centrocampista cedido por el Villarreal al Real Mallorca este pasado mercado invernal, reconoció que “han sido unas semanas muy difíciles” para él debido a su escaso protagonismo con el equipo: “Cuando llegas a un proyecto nuevo quieres jugar y sentirse importante. Yo he tratado de esperar mi momento y rodearme de mi gente, hoy por suerte he podido marcar el gol”.

El futbolista de 24 años ha señalado tras el encuentro que el equipo ha protagonizado “un partido bastante positivo”, sobre todo en una primera parte en la que “nos estábamos plantando delante del portero”. De todas formas, el centrocampista del Mallorca es consciente de que “con un punto no vale” y que “hay que seguir sufriendo, pero puntuando”. “Sabíamos que veníamos a un campo complicado y que nos medíamos a un equipo que cambiaba de entrenador. Creo que el Mallorca ha aguantado bien los arreones del rival. Bajo mi punto de vista podíamos habernos ido al descanso con ventaja en el marcador, pero el punto es positivo, porque sumamos fuera de casa”, admitió. Por su parte, Dennis Hadzikadunic, que debutaba este domingo con la elástica bermellona, reconoció al término del encuentro que le había tocado “un partido loco”. “Desde que he llegado todo el mundo me ha apoyado y me he encontrado con un grupo de compañeros muy especial. Nuestra ambición es ahora lograr el triunfo en Vigo”, zanjó. Valladolid-Real Mallorca: Muriqi salva los muebles en el descuento