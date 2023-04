Muriqi ha salvado los muebles en el descuento. Un gol de penalti provocado el empate del Mallorca en su visita al José Zorrilla en un encuentro loco que ha empezado perdiendo, que ha conseguido remontar a lo grande y que, cuando parecía que la derrota iba a ser el destino, el kosovar ha firmado un punto que sabe a gloria. Ha sido una montaña rusa de emociones frente a un aguerrido Valladolid que ha finalizado con los bermellones más cerca de Primera División.

El doblete de Muriqi y el tanto de Morlanes, que hoy ha debutado como titular, dan algo de aire a un equipo que está defendiendo mucho peor que en la primera vuelta, las cosas como son. De ahí que encajara tres tantos evitables que le han complicado mucho la vida. Sin embargo, rompe la racha de seis derrotas seguidas fuera y permite mirar con alivio la clasificación cuando quedan diez partidos para el final. A falta de lo que suceda en el Almería-Valencia de esta tarde, la salvación puede mantenerse a seis puntos si estos dos equipos empatan o a siete si alguno de los dos gana.

¡M V P!

M uriqi

V edat

P irata

¡Qué manera de saltar, qué forma de cabecear de @MuriqiVedat! #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/JiIIvkJxcA — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 9 de abril de 2023

El fútbol es un deporte maravilloso que cuando castiga hace daño. Porque la única explicación de que en el descanso el resultado fuera de 1-0 reside en la efectividad en las áreas. El Mallorca no se ha merecido ir perdiendo, pero Kike Pérez ha sacado petróleo. Sin embargo, mejor ir por partes. Era previsible que los locales empezaran con la intensidad que reclamaba Pezzolano desde la sala de prensa del sábado, incluso que tuvieran mucho más la pelota. Lucas Rosa ha probado fortuna con un tiro desviado, incluso el debutante Hadzikadunic ha respondido con un chut que ha blocado Masip, pero la realidad es que en solo siete minutos los visitantes han estado más cerca del gol que en muchos partidos completos. Ha sido el tiempo que ha pasado entre el veinte y veintisiete. Rajkovic ha lanzado un soberbio pase desde su posición a Costa, que ha ganado la posición a su marcador y el pase a Amath ha sido rematado de forma deficiente cuando tenía toda la portería para él. Muriqi no se lo creía porque estaba preparado para rematar, pero el que debía preguntarse qué había pasado era el senegalés.

Sin embargo, poco después en otra buena acción, Maffeo le ha enviado al primer toque un sensacional pase que ha vuelto a dejar al africano ante Masip, que ha tocado lo justo con la pierna para que el balón se marchara fuera. La ocasión ha sido clarísima, pero no ha sido la última con Amath como protagonista. Galarreta le ha filtrado una asistencia soberbia a la espalda de la zaga y el menudo ariete ha intentado sortear a un Masip que ha sido más listo y le ha arrebatado la pelota. Costa y Muriqi, que seguían la acción de cerca, se han desesperado. Sabían que estaban perdonando demasiado y eso suele ser sinónimo de problemas. Y el que ha llegado ha sido gordo. Un desajuste defensivo ha habilitado a Kike Pérez, que estaba increíblemente solo, para que controlara y soltara una volea imparable para Rajkovic. Ver para creer. El Mallorca ha acusado el golpe de lo lindo y la mejor era que llegara el descanso.

El amor que tú me das. pic.twitter.com/dVoMXiIO4z — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) 9 de abril de 2023

Y la reanudación tampoco ha invitado al optimismo porque Óscar Plano, con un remate a bocajarro, ha obligado al cancerbero serbio ha realizar una de las paradas de la temporada. Y eso que hay para elegir. Hasta que en el minuto cincuenta y dos el escenario ha empezado a cambiar. Un gran pase de Maffeo con la izquierda, a pierna cambiada, ha provocado que Muriqi cabeceara al fondo de la portería y dejara en inútil la estirada de un Masip que ha tocado el balón. Es un tanto de delantero centro puro, de esos que últimamente no anotaba el kosovar y que necesitaba como el comer. Y cinco minutos después, casi sin tiempo para saborearlo, ha llegado el clímax. Kang In Lee lanza una falta que se estrella en la barrera y el rechace le ha llegado a Morlanes, que a la primera ha soltado un derechazo espectacular que ha instalado el 1-2 en el electrónico. Este resultado era oro puro para las aspiraciones de salvación del Mallorca. Y podría haber sido más amplio, pero Amath, otra vez, no ha elegido la mejor opción y su tiro se ha estrellado en un defensor. Pezzolano ha introducido mucha gasolina con la entrada de Amallah, Iván Sánchez y Escudero y su equipo lo ha notado de inmediado.

En una acción en la que no parecía que tuviera mucha trascendencia, Plata le ha ganado en el salto a Hadzikadunic, Larin se la ha cedido a Amallah, que ha logrado el empate con un chut impecable desde dentro del área. Los baleares han vuelto a quedar noqueados y el Valladolid lo ha aprovechado para insistir. Larin, primero, y luego Larin, que se ha estrellado con Rajkovic, han demostrado que tenían el cuchillo entre los dientes.

Aguirre ha introducido a Grenier y Antonio porque necesitaba que los suyos recuperaran el balón. Muriqi, con un cabezazo flojo tras un pase de Kang, lo ha intentado, hasta queha llegado el momento más cruel en otro error defensivo difícil de entender en un equipo con el sello del mexicano. Kenedy ha centrado al corazón del área y el mallorquín Monchu ha cabeceado libre de marca para poner el 3-2 en el marcador. Es imposible hacerlo peor, sobre todo cuando hay tanto en juego. La locura ha llegado al José Zorrilla, que no sospechaba lo que sucedería en el descuento.

La mano de Larin que señaló el árbitro tras la revisión del VAR.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/tBHuPu1OBI — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 9 de abril de 2023

Unas manos inocentes de Larin, pero muy claras, ha provocado que el árbitro, tras la llamada del VAR, señalara penalti. Era el minuto 94 y Muriqi tenía en sus botas firmar un punto salvador y su diana número doce. El internacional ha chutado fuerte y al centro para empatar un partido de muchas emociones. Visto lo visto, un paso más para seguir en la Primera División(3-3).