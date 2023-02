“Es verdad que hemos iniciado conversaciones”. Con estas palabras ha reconocido Pablo Ortells, director deportivo del Real Mallorca, las intenciones del club de seguir contando con Javier Aguirre como técnico del primer equipo: “Si en su día ya consideramos que era el entrenador idóneo para sacar a los chicos de la situación en la que estábamos, a día de hoy lo seguimos pensando. Estamos muy contentos con él y creo que él también lo está con nosotros, así que estamos en conversaciones en busca de una solución. Queremos llegar a una situación en la que todos estemos cómodos y a gusto”.

Pero no solo la renovación de Aguirre está en la agenda de Pablo Ortells, el responsable de la secretaría técnica del club también ha admitido conversaciones con Jaume Costa, quien acaba contrato en junio; Antonio Raíllo, con ficha hasta 2024, o Íñigo Ruiz de Galarreta: “La situación de Gala es que a día de hoy no está renovado. Estamos muy contentos con él y no lo damos por perdido. Tiene una propuesta sobre la mesa y ya veremos si se le hace otra. En cuanto a Raíllo, lleva seis o siete años en este club. Ha vivido de todo y es nuestro capitán. Creemos que los caminos de Raíllo y del Mallorca tienen que ir juntos de la mano. Aporta mucho dentro del terreno de juego y fuera de él. Hemos hablado y creo que todo va en buena sintonía. Él siempre ha dicho que su primera opción es estar en el Mallorca”.

La comparecencia de Ortells, quien ha estado acompañado por el responsable de las finanzas, Alfonso Díaz, y por el presidente Andy Kohlberg, ha versado, principalmente, sobre el cierre del mercado invernal y sobre los fichajes realizados por el club y que han dejado a la directiva y al cuerpo técnico “satisfechos”: “Ya estábamos contentos con la plantilla que teníamos, pero creo que en general la valoración es positiva. Hay que seguir con humildad, trabajo y pelear al máximo para conseguir los objetivos previstos".

Los bermellones se han reforzado con los defensas Dennis Hadzikaduni y Ludwig Augustinsson, el mediocampista Manu Morlanes, de quien ha dicho que se trata de un jugador “con presente y futuro” y sobre el que el Mallorca tiene “una opción de compra obligatoria en caso de permanencia, y el también medio centro colombiano Daniel Luna, aunque este tendrá, en principio, ficha del filial: “Luna es un jugador con proyección y que tiene un futuro por delante. Ahora tenemos opción de valorar su trabajo, así que esperamos que se adapte lo antes posible”.

Muchos han sido los nombres a los que se ha pasado revista a lo largo de la rueda de prensa, pero uno de los que más atención ha acaparado ha sido el de Kang In Lee. Ortells ha indicado que el Mallorca “está encantado” de que el jugador siga con ellos y que, tras el Mundial, “quizás ha sido un jugador muy llamativo”. “Lo importante es que sigue. Él está feliz en Mallorca y no tenemos ninguna prisa porque salga. Todo se irá viendo. Cualquier oferta que llegue por él se estudiará, pero eso no quiere decir que se vaya a aceptar. Es verdad que Aguirre dijo que su ficha ascendía a 30 millones y no anda desencaminado”, ha resaltado.

El directivo bermellón, quien ha señalado que el Mallorca cuenta con una ficha libre que no descartan poder usar, se ha referido a Leo Román. Ortells ha admitido que, como club, tienen “bastante claro” que cuentan con “tres grandes porteros” y aunque es verdad que “han preguntado por el futbolista”, consideran que es un activo del club y no han querido dejarle partir.

Cuestionado por la salida de Álex Alegría y el coste que esta ha supuesto para la entidad, Ortells no se ha querido bañar y solo ha señalado que “era el momento para rescindir su contrato”. Además, ha admitido que durante el presente mercado el club no ha intentado el “fichaje de ningún delantero” porque están “contentos” con lo que tienen.