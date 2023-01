Abdón y Muriqi renuevan la ilusión, por Toni Ruiz

El Mallorca da un paso más en la competición en que tiene más posibilidades de ganar un título, tras tomarse en serio un envite que le permite resarcirse del mal sabor de boca tras la vuelta del receso mundialista.

Javier Aguirre se ha tomado en serio la Copa, o al menos eso ha querido transmitir a sus jugadores, por mucho que el alinear a la unidad B de la plantilla haga que parezca que no es así. Los que saltaron al campo demostraron que la consigna era ir a por el partido desde el minuto 1, no especular con el resultado, ni aguantar el cero, como se hace en la Liga. Tres delanteros claros en el once titular y defensa con tres centrales, pero esta vez con dos carrileros que sí se sumaban al ataque. Actitud impecable, ocasiones de gol, pero sin premio.

Tras el descanso volvió a aparecer el peor Mallorca, similar al que se vio en la segunda mitad de Getafe, lo que hizo crecerse a un rival, que tuvo incluso oportunidades para poder marcar. Por fortuna, algunos de los no fijos como Greif demostraron que saben aprovechar las oportunidades. Aguirre tuvo que agitar el tarro y poner algunas de las esencias titulares más habituales para conseguir que el equipo destilara otra vez fútbol incisivo, aunque no todos dieran el nivel esperado.

El caso del pirata es diferente. La presencia de Muriqi le dio otro aire al equipo y su conexión con Abdón bastó para resolver una eliminatoria que puede haber supuesto un desgaste mayor del necesario ante la cita del sábado con el Valladolid, aunque una victoria siempre agita los ánimos. Lo veremos en 72 horas en partido de Liga. que es la competición que interesa. La Copa es ilusión.