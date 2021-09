Puertas abiertas en Son Moix un año y medio después

Han pasado diecinueve meses desde que Son Moix viviera su último partido libre de las restricciones, cuando la pandemia del coronavirus todavía no era un peligro palpable en nuestro país. Fue el encuentro ante el Getafe, que acabó con derrota por 0-1. Tras disputar la siguiente jornada a domicilio frente al Eibar (1-2), la competición se frenó en seco a causa del Estado de Alarma decretado por el Gobierno Central.

Desde aquel entonces, cuando la competición retomó el pulso, lo hizo sin público en las gradas. Y así se mantuvo durante un año, hasta que la mejora en los datos de la pandemia, unidos al porcentaje de vacunación, hizo que tanto el Gobierno como LaLiga empezaran a flexibilizar sus medidas y se permitiera en las comunidades autónomas con mejor índice sanitario acoger a parte de su hinchada. Baleares estuvo entre ellas y por ello el Mallorca pudo jugar ante su gente (cerca de cinco mil espectadores) en los encuentros de final de temporada frente al Alcorcón (16 de mayo) y Zaragoza (24 de mayo).

Este curso y ya desde el inicio todos los estadios de Primera y Segunda han podido contar con parte de su afición, pero siempre atendiendo al máximo de aforo permitido en cada comunidad. En el caso del Mallorca, la evolución ha sido paulatina, pasando de 8.775 espectadores frente a Betis y Espanyol, 12.500 frente a Villarreal y 13.163 frente a Osasuna. Ahora, antes de disputar la octava jornada del campeonato, el Mallorca podrá contar con sus cerca de 14.500 abonados en el estadio, añadiendo las entradas que el club ponga a la venta (entre 3.000 y 4.000).

Precio de las entradas para el Mallorca-Levante: Grada Lluís Sitjar A: 35 euros Tribuna Sol: 35 euros Fondo Sur: 35 euros Tribuna Descubierta: 45 euros Tribuna Cubierta: 55 euros



Ahora, una vez aprobado el 100% del aforo, es el turno de la afición responder a la llamada del club para llenar el estadio. A través de sus redes sociales, el conjunto mallorquinista ha lanzado un mensaje en el que anima a todos sus seguidores a asistir al importante partido ante el conjunto levantinista. "𝐎𝐌𝐏𝐋𝐈𝐌 el 100% aquest dissabte? 𝐄𝐧𝐝𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐬𝐞𝐬 𝐀𝐓𝐗𝐄𝐒!", ha sido el mensaje que han lanzado una vez han recibido el OK del Govern. Ya ayer, Alfonso Díaz, se mostró muy optimista con que Son Moix pudiera albergar de nuevo a toda la afición bermellona. "Hemos estado hablando muchísimas veces con el Govern. La última conversación ha sido esta mañana. Mañana hay una reunión donde se va a decidir el aforo. Ya cuando era el 60% y nos dieron el 50% tuvimos una conversación bastante seria. Les dijimos que no podíamos estar por debajo de esos máximos, que no tenía sentido. Nos darán el máximo al que se puede llegar en aforo, así que somos optimistas", explicó en rueda de prensa.

El resto de restricciones seguirán estando vigentes. Uso obligatorio de mascarilla, únicamente estará permitido beber agua en el asiento y está terminantemente prohibido fumar en todo el recinto del estadio. Ahora queda esperar cuál será la respuesta de la afición. El encuentro ante el Levante se disputa a las 16; 15 horas y hay un gran sector molesto por los horarios programados por LaLiga en las dos últimas jornadas como local, teniendo que jugar a las 14 horas bajo un sol abrasador. De hecho, esto provoco que dos espectadoras tuvieran que ser atendidas por los servicios de emergencia en el transcurso del duelo ante Osasuna.

Las entradas para el encuentro ante el conjunto dirigido por Paco López ya están disponibles en la web del club, con precios que oscilan entre los 30 y los 55 euros. Es el segundo partido de Liga en el que el club pone tickets a la venta, ya que ante Osasuna liberó el Fondo Sur para que espectadores que no fuesen socios pudiesen acudir.