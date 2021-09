El CEO de Negocio del Mallorca Alfonso Díaz ha querido explicar los horarios a los que se está programando al Mallorca en Liga. Tras aclarar que es LaLiga y no ellos quién lo decide, el mandatario ha explicado que se pusieron en contacto con el organismo dirigido por Javier Tebas tras los incidentes ante Osasuna. "Si las circunstancias no son las adecuadas para que haya un partido hay que revisar los horarios. Ellos están pendientes. El otro día se do una circunstancia difícil. Son conscientes de la situación y el mismo domingo estuvimos hablando con ellos", ha explicado.

"Es competencia de LaLiga. Nosotros no lo solicitamos. Ellos deciden cuáles son los mejores horarios para los partidos para tener la máxima audiencia posible", ha remarcado Díaz.

🛳 Trasmed, naviera del Grupo Grimaldi, se convierte en nuestro nuevo Official Supplier.



¡Bienvenidos a nuestra 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚! 👺 pic.twitter.com/LY12cebjaj — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) 28 de septiembre de 2021

En el marco de la presentación del acuerdo de patrocinio de Transmed, ha informado del estado de salud de las dos mujeres afectadas por el calor: "Tanto el club como yo hemos hablado con estas dos personas afectadas. Están bien. Que es lo fundamental. Es una situación que no nos gusta. Lo fundamental es que se cumpla un mínimo de seguridad y poder ver el partido en unas circunstancias adecuadas. La logística en el día del partido funcionó perfectamente y las dos personas fueron atendidas y evacuadas al instante".

Por último, referente al aforo, se muestra optimista tras la reunión que mantendrá este miércoles el Consejo Interterritorial, con cifras que podrían alcanzar el 100%. "Hemos estado hablando muchísimas veces con el Govern. La última conversación ha sido esta mañana. Mañana hay una reunión donde se va a decidir el aforo. Ya cuando era el 60% y nos dieron el 50% tuvimos una conversación bastante seria. Les dijimos que no podíamos estar por debajo de esos máximos, que no tenía sentido. Nos darán el máximo al que se puede llegar en aforo, así que somos optimistas", ha concluido.